Суд заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря по делу о фейках о ВС РФ

Фото: iStock/AMilkin
Басманный суд Москвы вынес заочный приговор журналисту Михаилу Зыгарю* по делу о фейках о российской армии, сообщает ТАСС.
Срок ареста начнет исчисляться с момента задержания обвиняемого в России или с момента экстрадиции с территории другого государства. Ему грозит до десяти лет колонии.
В апреле текущего года фигурант был объявлен в розыск. В настоящее время Зыгарь* проживает в Берлине, продолжает писать книги. Последняя из его работ была посвящена событиям на Украине.
В октября 2022 года журналист был внесен в реестр иноагентов. Он неоднократно позволял себе публичные высказывания, дискредитирующие ВС РФ. Позже он пытался оспорить статус иноагента в суде, но безуспешно.
Читайте также:
Суд вынес приговор блогеру-сыроеду Лютому, заморившему голодом месячного сына
В суд поступило дело члена-корреспондента РАН о финансировании экстремизма
Суд в Москве отправил под домашний арест блогера Портнягина
* признан в РФ иностранным агентом
В апреле текущего года фигурант был объявлен в розыск. В настоящее время Зыгарь* проживает в Берлине, продолжает писать книги. Последняя из его работ была посвящена событиям на Украине.
В октября 2022 года журналист был внесен в реестр иноагентов. Он неоднократно позволял себе публичные высказывания, дискредитирующие ВС РФ. Позже он пытался оспорить статус иноагента в суде, но безуспешно.
Читайте также:
Суд вынес приговор блогеру-сыроеду Лютому, заморившему голодом месячного сына
В суд поступило дело члена-корреспондента РАН о финансировании экстремизма
Суд в Москве отправил под домашний арест блогера Портнягина
* признан в РФ иностранным агентом
Анастасия Хохлова