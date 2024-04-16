В суд поступило дело члена-корреспондента РАН о финансировании экстремизма

Vladimir Cetinski
В суд поступило уголовное дело в отношении член-корреспондента РАН, бывшего главы Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова по делу о финансировании экстремизма. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Ярославского областного суда.
«Уголовное дело в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, поступило в Переславский районный суд Ярославской области», — сказано в сообщении суда.По данной статье предусмотрено максимальное наказание до 8 лет тюремного заключения, а в случае использования служебного положения — до 10 лет.
Сообщается, что судебное заседание еще не назначили.
Напомним, 10 апреля 2023 года правоохранители пришли с обыском к Абрамову, после чего он несколько суток провел в Следственном изоляторе и затем был помещен под домашний арест.
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