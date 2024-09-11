Суд заочно приговорил экс-депутата ГД Пономарёва* к 10 годам за экстремизм

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Слушание дела производится заочно, рассматривать его суд начал накануне, передаёт корреспондент РИА Новости из зала заседаний. Прокурор запрашивал для экс-депутата 14 лет колонии. Кроме того, обвинение предлагало на пять лет запретить Пономарёву заниматься администрированием интернет-ресурсов.
Как установили следователи и суд, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространял под видом достоверных заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в ходе спецоперации. Кроме того, Пономарёв* позволял себе высказывания, подпадающие под определение оправдания терроризма на территории России.
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* Признан террористом и экстремистом, а также иноагентом на территории РФ