Выборгский суд Петербурга рассмотрит дела бывших топ-менеджеров «Балтики»

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Выборгский районный суд Петербурга рассмотрит уголовные дела бывших топ-менеджеров «Балтики» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского. Об это сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Шерстенникова обвиняют в совершении преступления о статье о злоупотреблении должностными полномочиями, а Рогачевского – в пособничестве злоупотребления полномочиями.
До этого им вменялась статье о мошенничестве.
По данным следствия, Шерстенников и Рогачевский передали иным структурам холдинга Carlsberg права интеллектуальной собственности на общую сумму 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки в несколько стран. Этим действиями они причинили колоссальный ущерб предприятию и государству в лице Росимущества, которое временно управляет компанией.
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До этого им вменялась статье о мошенничестве.
По данным следствия, Шерстенников и Рогачевский передали иным структурам холдинга Carlsberg права интеллектуальной собственности на общую сумму 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки в несколько стран. Этим действиями они причинили колоссальный ущерб предприятию и государству в лице Росимущества, которое временно управляет компанией.
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Анастасия Чинкова