Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога России

Фото: istock/Alexey Krukovsky
Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, который обвиняется в особо крупном мошенничестве при закупке медицинских изделий для Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии.
На данный момент не уточняется, какие конкретно объекты недвижимости попали под арест. Также арестовано имущество других фигурантов дела, включая Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Об этом сообщает ТАСС. У Якушева под арест попали квартира, четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания.
Брюн и Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. Изначально их обвиняли в хищении 20 миллионов рублей, однако вскоре к делу присоединились еще трое фигурантов, а сумма предполагаемого ущерба возросла до почти 140 миллионов рублей. В июне 2023 года суд продлил их домашний арест.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели обыски в Управлении собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Посещение силовиков коллег-правоохранителей закончилось задержанием подполковника полиции, одного из руководителей главка.
Читайте также:
Следователь отказался допрашивать сослуживцев генерала Попова
В Москве задержали предполагаемого наводчика ВСУ
В России вынесли приговор воюющему на стороне ВСУ американскому наёмнику
Брюн и Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. Изначально их обвиняли в хищении 20 миллионов рублей, однако вскоре к делу присоединились еще трое фигурантов, а сумма предполагаемого ущерба возросла до почти 140 миллионов рублей. В июне 2023 года суд продлил их домашний арест.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели обыски в Управлении собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Посещение силовиков коллег-правоохранителей закончилось задержанием подполковника полиции, одного из руководителей главка.
Читайте также:
Следователь отказался допрашивать сослуживцев генерала Попова
В Москве задержали предполагаемого наводчика ВСУ
В России вынесли приговор воюющему на стороне ВСУ американскому наёмнику
Елена Перлова