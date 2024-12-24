Суд заочно приговорил Лазареву* к 6,5 года колонии за пропаганду терроризма

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski
В Москве 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой*. Она получила шесть с половиной лет колонии за публичную пропаганду терроризма.
Судебный процесс проходил заочно, так как обвиняемая уже давно покинула Россию и проживает за границей, напоминает ТАСС. Присутствовавший на заседании адвокат Лазаревой* Леонид Соловьёв заявил, что его подзащитная не признаёт себя виновной.
Телеведущая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета»).
В ходе суда и следствия было установлено, что Лазарева* в августе 2023 года в интервью одному из каналов на платформе YouTube публично заявила о допустимости совершения террористических атак на объекты на территории России. В октябре 2024 года она была объявлена в международный розыск.
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* Признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ
Телеведущая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета»).
В ходе суда и следствия было установлено, что Лазарева* в августе 2023 года в интервью одному из каналов на платформе YouTube публично заявила о допустимости совершения террористических атак на объекты на территории России. В октябре 2024 года она была объявлена в международный розыск.
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* Признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ
Александр Бойцов