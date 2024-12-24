Телеведущая Лазарева* отказалась признать вину по делу об оправдании терроризма

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Телеведущая Татьяна Лазарева* не признаёт свою вину по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом на заседании 2-го Западного окружного военного суда заявил её адвокат Леонид Соловьёв.
Сегодня, 24 декабря, суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении телеведущей, сообщает РИА Новости. Судебный процесс проходит заочно, так как обвиняемая уже давно покинула Россию и проживает за границей.
Известно, что Лазарева* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета»).
Согласно материалам обвинительного заключения, телеведущая в августе 2023 года в интервью на одном из каналов платформы YouTube публично заявила о допустимости совершения террористических атак на объекты на территории РФ. 11 октября 2024 года она была объявлена в международный розыск.
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Известно, что Лазарева* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета»).
Согласно материалам обвинительного заключения, телеведущая в августе 2023 года в интервью на одном из каналов платформы YouTube публично заявила о допустимости совершения террористических атак на объекты на территории РФ. 11 октября 2024 года она была объявлена в международный розыск.
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* Признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ
Александр Бойцов