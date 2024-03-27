Суд арестовал управляющего директора обвалившегося рудника с 13 горняками

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Управляющего директора золотодобывающего рудника «Пионер» Алексея Бирюкова заключили под стражу. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Амурской области.
Напомним, 18 марта 2024 года на территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе произошло обрушение горной породы. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Последнее зафиксированное местоположение застрявших под завалами на руднике «Пионер» находилось на глубине 147 метров.
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Екатерина Коршунова