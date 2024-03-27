СК рассмотрит обращение депутатов о расследовании организации Западом терактов

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Следственный комитет России рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны Запада против РФ. Об этом говорится в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что обращения были получены от А.Л. Красова, Н.М. Харитонова, Я.В. Лантратовой и общественных деятелей А.Г. Дугина и А.Л. Деркача.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова