Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Суд заочно приговорил продюсера Роднянского* к 8,5 годам колонии за фейки о В РФ

Суд заочно приговорил продюсера Роднянского* к 8,5 годам колонии за фейки о В РФ

21 октября 2024, 14:59
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы заочно приговорил продюсера Александра Роднянского* к 8,5 годам колонии за распространение фейков об армии России. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд заочно назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

При этом отбывать наказание Роднянский* должен в колонии общего режима.



Почти сразу после начала российской спецоперации он осудил боевые действия, покинул страну, после чего в его соцсетях начали регулярно появляться посты с критикой российских военных.

17 мая 2023 года Роднянский* был заочно арестован судом за распространение фейков о ВС РФ, после чего его объявили в международный розыск.

Читайте также:

Суд заочно осудил режиссёра Вырыпаева на 7,5 лет за фейки о ВС РФ

Объявленную в розыск педиатра Буянову задержали с крупной суммой у границы РФ

Экс-телеведущую ВГТРК Курбангалееву* объявили в международный розыск


*признан иноагентом в РФ.
#суд
#розыск
#наказание
#фейки
#вс рф
Путин дал российское гражданство первому политическому беженцу из США
Путин дал гражданство России беженцу из США Джону Роблесу
21 октября 2024, 15:14

Фото: iStock/Pavel Starikov

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство первому политическому беженцу из США Джону Роблесу. Об этом говорится в подписанном главой государства указе, представленном на портале опубликования правовых актов.
В документе сказано, что Роблес Джон Энтони 1966 года рождения принимается в гражданство России.

Ранее сообщалось, что Роблес является этническим индейцем из Штатов. Он переехал в Россию ещё в 1996 году, а в 2007 году получил политическое убежище, став тем самым первым политическим беженцем из США в Россию. После начала СВО на Украине он стал волонтёром и доставлял медикаменты для Донбасса.

Читайте также:

«Ветераны России» предложили Сигалу помочь вступить в ряды добровольцев

Пленные украинцы пожелали получить гражданство России

Напавший на полицейского в Москве американец хотел просить политического убежища
#владимир путин
#россия
#гражданство
#паспорт
#сша
#беженцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Покровский молодёжный фестиваль собрал в Реутове более 200 участников
21 октября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Более 200 человек приняли участие в Покровском молодёжном фестивале, который состоялся в Реутове. Об этом заявили в пресс-службе администрации городского округа.
Форум открылся торжественным молебном в Казанском храме города перед мощами священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремизова. Затем началась молодежная конференция на тему «Семья. Прошлое и современность».

Главной темой стало воспитание в молодых людях ценностей института семьи. Обсуждали духовно-нравственное воспитание молодёжи и продвижение традиций среди подрастающего поколения.
«Семья – это проводник божественной любви. Если её не хватает, то будет сложно, а если любви много, то не будет тяжело никому», – сказал, открывая конференцию, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.
Как отметил председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Сергиево-Посадской епархии Александр Насибулин, каждый молодой человек – будущий семьянин, поэтому такие встречи очень важны.
«Я сегодня увидел большую заинтересованность, горящие глаза. Хотелось от души донести до этих молодых людей истину, рассказать о семейных ценностях», – добавил Насибулин.
Для участников фестиваля также организовали интерактивную программу и мастер-классы.

Читайте также:

В Реутове работает медицинская династия с общим трудовым стажем 80 лет

В Реутове временно отключили отопление и горячую воду на пяти улицах

Глава Реутова Науменко проверил ход капремонта многоквартирных домов
#реутов
#конференция
#форум
#фестиваль
#религия
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве с января выдали почти 5 тысяч планов для строительства соцобъектов
21 октября 2024, 14:54

Фото: iStock/wichayada suwanachun

Более 4,8 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под возведение объектов социальной инфраструктуры оформили в Москве с начала 2024 года. Об этом заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что в городе уделяют особое внимание качеству и доступности социальной инфраструктуры. С января по сентябрь этого года Москомархитектура выдала более 4,8 тысячи градостроительных планов земельных участков для соцобъектов. Их них свыше 4,4 тысячи пойдут под строительство детских садов, школ, медучреждений и спортивных объектов. Ещё 440 планов выданы под строительство культурных центров.

Также уточняется, что показатель этого года на 63% больше итогов того же периода 2023 года. Тогда было выпущено более 2,7 тысячи градостроительных планов.

Читайте также:

Ефимов: в Краснопахорском районе Москвы построят детскую школу искусств

Собянин рассказал о развитии социальной и деловой инфраструктуры в Москве

Бирюков: в Москве установлено свыше 4 тыс. домовых и городских указателей
#москва
#строительство
#план
#социальная
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как россияне относятся к штрафам за пропаганду чайлдфри
ВЦИОМ: 48% россиян выступают против штрафов за пропаганду чайлдфри
21 октября 2024, 14:25

Фото: iStock/Dragon Claws

Почти половина россиян считают, что вводить штрафы за пропаганду идей чайлдфри скорее не стоит, так ответили 48% опрошенных, при этом 44% убеждены, что подобные штрафы нужны. Такие данные приводит ВЦИОМ.
Так, 48% респондентов заявили, что штрафы за пропаганду идей чайлдфри ситуацию не изменят, а вот 44% опрошенных поддержали данную инициативу. При этом 8% ответить затруднились.

Больше всего против введения штрафов высказались рожденные в 2001 году и позднее, а также более раннее поколение 1992 — 2000 годов.

А вот 23% опрошенных и вовсе не слышали про введение штрафов за пропаганду чайлдфри, 26% респондентов слышали об этом, однако с подробностями не знакомы.

55% опрошенных россиян сомневаются, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри как-то повлияет на рождаемость в стране, 24% считают, что рождаемость из-за штрафов может повыситься, а 10% — что понизится.

17 октября законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения, принят Государственной думой РФ в первом чтении. Документ поддержали 388 депутатов.

Читайте также:

Депутат Толмачёв раскрыл главную опасность идеологии чайлдфри

Матвиенко заявила, что запрет пропаганды чайлдфри не навязывает деторождение

В Госдуме объяснили запрет пропаганды чайлдфри
#запрет
#законопроект
#штрафы
#опасность
#депутат
#рождаемость
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные управляющие компании оштрафованы за нарушения на 9 млн рублей
21 октября 2024, 14:03

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Управляющие компании Подмосковья заплатят за ненадлежащее ведение своей деятельности штрафы на общую сумму 9 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В октябре ведомство рассмотрело 57 административных дел, относящихся к жилищному надзору и лицензионному контролю. В центре внимания оказалась подготовка многоквартирных домов к зиме. Максимальное количество разбирательств пришлось на Сергиево-Посадский городской округ, где было зафиксировали 23 нарушения», – уточнили в пресс-службе.
По данным министерства, в рассмотрении дел участвовали 37 субъектов надзорной деятельности, в том числе ресурсоснабжающие организации и ТСЖ. Сумма штрафов составила 9 млн. рублей.

Организации, привлечённые к административной ответственности, могут оплатить штраф в течение 20 календарных дней с момента его вынесения. В этом случае предусмотрена скидка, которая составит 50% от общей суммы.

Читайте также:

В Подмосковье с июля отремонтировали более 300 дверей в подъездах

В Подмосковье за три месяца отремонтировали окна в 200 подъездах

В Подмосковье запустят систему мониторинга работы коммунальной техники
#минчистоты
#штрафы
#управляющая компания
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве 1 и 2 ноября состоится форум «Сообщество»
21 октября 2024, 14:01

Фото: istockphoto / kasto80

Заключительный форум «Сообщество», организованный Общественной палатой Российской Федерации, пройдёт 1 и 2 ноября в Москве. Мероприятие состоится в кластере «Ломоносов», сообщает пресс-служба аппарата общественной палаты Российской Федерации.
Форумы проводятся с 2015 года и направлены на определение и обсуждение проблем развития некоммерческого сектора в регионах России, а также поддержку успешных практик гражданской активности.

Каждый год на мероприятии собираются более 5 000 гражданских активистов со всей страны. Повестка форума охватывает основные аспекты деятельности гражданского общества.

Гражданские активисты, представители некоммерческих организаций, социальные предприниматели, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, бизнес-сообщество и средства массовой информации приглашаются к участию.

В 2024 году форум станет площадкой для представления и обсуждения ежегодного доклада Общественной палаты Российской Федерации о состоянии гражданского общества. Проект доклада будет представлен на пленарном заседании, а затем участникам будут предложены секционные дискуссии для внесения предложений в текст документа.

Программа Форума ориентирована на выявление общественных инициатив, которые могут быть применимы для достижения национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года.

Читайте также:

Открывается регистрация на IV Национальную премию «Дигория»

На межрегиональном форуме в Красногорске обсудили подготовку кадров для IT

Глава Клина Сокольская принимает участие в форуме по вопросам ЖКХ
#форум
#проект
#предприниматели
#активисты
#мероприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ГД предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на автомобиль
21 октября 2024, 13:47

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова направили обращение главе Минфина РФ Антону Силуанову с предложением разрешить многодетным семьям тратить 450 тысяч рублей из средств материнского капитала на погашение автокредита или покупку отечественного автомобиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Отмечается, что семьям с тремя и более детьми хотят позволить тратить часть маткапитала не только на погашение ипотеки, как это действует сейчас, но и на погашение автокредита или покупку автомобиля от российских производителей.

Авторы обращения убеждены, что такая мера позитивно скажется на развитии человеческого капитала, повысит уровень многодетных семей в России, потенциально приведёт к улучшению демографической ситуации в стране, а также окажет поддержку российской автомобильной отрасли и экономике в целом.

Читайте также:

Стало известно, на сколько увеличат маткапитал в 2025 году

Более 730 тысяч семей смогут забрать остаток маткапитала, заявил Котяков

В России хотят разрешить тратить маткапитал на путевки в детские лагеря
#госдума
#материнский капитал
#автомобиль
#кредит
#многодетная семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Одинцовского района встретился с родителями учеников Голицынской школы № 1
21 октября 2024, 13:22

Фото: istockphoto / kasto80

Глава Одинцовского района Андрей Иванов, заместитель главы администрации Олег Дмитриев, руководитель районного управления образования Ольга Ткачёва и председатель районного Совета депутатов Татьяна Одинцова встретились с родителями учеников Голицынской школы № 1, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С 14 октября учебное заведение закрыто на капитальный ремонт в рамках президентской программы. В настоящее время идёт подготовительный этап — вывоз старой мебели и оборудования, в помещениях начинаются демонтажные работы.

«Голицынская школа №1 попала в президентскую программу капитального ремонта — в следующем году это будет полностью реконструированное здание. Здесь заменят фасады, кровлю, все внутренние коммуникации, отремонтируют внутренние помещения, качественно обновят пищеблок, благоустроят территорию и спортивное ядро. Объект приведём в соответствие со стандартами, которые применяются в Московской области при возведении новых учебных заведений», — сообщил Иванов.
Во время капитального ремонта учеников Голицынской школы № 1 распределили по другим учебным заведениям муниципалитета: старшеклассников (с 5 по 11 класс) приняли в Кубинской СОШ № 1, носящей имя героя России И. В. Ткаченко, а учеников младших классов — в Ликинской школе. Для организованной перевозки детей было арендовано 14 автобусов.

Основная проблема связана с местом посадки и высадки детей. В настоящее время это остановка возле магазина «Дикси» на Петровском шоссе, и жителям микрорайонов Западный и Проспект Керамиков приходится идти около двух километров вдоль дороги, чтобы добраться до неё. Безопасность площадки для посадки и высадки пока не соответствует требованиям.

Глава Одинцовского округа поручил компании-перевозчику найти альтернативные места, которые будут удобны для учащихся и их родителей.

Андрей Иванов подчеркнул, что профильные службы муниципалитета готовы оперативно работать с ГИБДД для временного изменения движения на отдельных участках на одностороннее, чтобы автобусы могли безопасно забирать и доставлять учеников.

На остановке возле магазина «Дикси» необходимо установить ограждение и расширить зону ожидания, чтобы дети не выходили на проезжую часть, а также организовать дежурство с участием представителя транспортной компании и сотрудников УМВД России по Одинцовскому району.

Андрей Иванов также распорядился разместить рядом со остановкой указатели пешеходных переходов и лежачих полицейских.

Кроме того, для родителей учеников будет проведён опрос о концепции благоустройства пруда, расположенного на территории учебного заведения.

Также подрядчик установит новый забор по периметру, решит вопрос разделения столовой и актового зала, которые сейчас совмещены, проведёт тщательное обследование фундамента здания, так как оно находится на сложной почве, и оборудует помещение для хранения лыж — одного из самых популярных видов спорта среди учеников.

Читайте также:

Ефимов: в Краснопахорском районе Москвы построят детскую школу искусств

В ЮЗАО в рамках реновации оборудовали около 100 детских площадок у новостроек

Строительная готовность поликлиники в Лосино-Петровском превысила 60%
#школа
#дети
#школы
#дороги
#ремонт
#опрос
#безопасность
#шоссе
#капитальный ремонт
#андрей иванов
#одинцово
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии врачам скорой помощи порекомендовали схему «брось и иди»
21 октября 2024, 13:12

Фото: iStock/Foremniakowski

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании предложила внедрить в работу медиков схему «брось и иди» (drop and go), которая позволит сократить время приезда по вызовам к пациентам с инсультами, инфарктами и другими тяжелыми состояниями. Об этом сообщает издание The Times.
Отмечается, что такая практика уже действует в Лондоне. Согласно ей, скорая помощь может не дожиться госпитализации пациента и уезжать по другим вызовам через 45 минут ожидания в больницах.

По мнению NHS, безопаснее оставить не зарегистрированных и не госпитализированных пациентов в коридорах больниц, чем рисковать жизнями пациентов с более сложными состояниями, которые долго не могут дождаться медиков.

У инициативы появилось множество противников, которые считают неприемлемым бросать больных без обследования и процедуры передачи врачам клиники.

Издание подчёркивает, что процесс госпитализации занимает в среднем меньше 15 минут, но при этом рядом с отделениями неотложной помощи возникают огромные очереди из скорых. Это привело к тому, что в январе 2023 года среднее время приезда скорой по вызову к пациенту с инсультом или инфарктом занимало более 1,5 часа, а должно составлять 18 минут. После введения схемы «брось и иди» в Лондоне потери по времени сократились почти вдвое.

Читайте также:

В России хотят изменить госгарантии оказания бесплатной медпомощи

Российские и зарубежные педиатры побывали в Детском центре имени Рошаля

США приостановили исследования нового метода лечения рака в России
#скорая помощь
#великобритания
#врачи
#пациенты
#инфаркт
#инсульт
#больницы
Следите за нашими новостями
в удобном формате