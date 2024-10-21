Суд заочно приговорил продюсера Роднянского* к 8,5 годам колонии за фейки о В РФ

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Басманный суд Москвы заочно приговорил продюсера Александра Роднянского* к 8,5 годам колонии за распространение фейков об армии России. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд заочно назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев в колонии общего режима», — говорится в сообщении.
При этом отбывать наказание Роднянский* должен в колонии общего режима.
Почти сразу после начала российской спецоперации он осудил боевые действия, покинул страну, после чего в его соцсетях начали регулярно появляться посты с критикой российских военных.
17 мая 2023 года Роднянский* был заочно арестован судом за распространение фейков о ВС РФ, после чего его объявили в международный розыск.
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*признан иноагентом в РФ.
Элина Позднякова