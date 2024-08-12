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Суд заочно осудил режиссёра Вырыпаева на 7,5 лет за фейки о ВС РФ

12 августа 2024, 21:00
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Режиссёра Ивана Вырыпаева повторно признали виновным по делу о фейках о ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.
Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы. Поскольку режиссёр находится за пределами России, приговор вынесен заочно.

Также сообщается, что после вынесения приговора Вырыпаеву запрещается администрировать интернет-ресурсы в течение четырёх лет после отбытия основного наказания. Уточняется, что срок отбытия наказания в колонии будет исчисляться с момента экстрадиции режиссёра в Россию или же после задержания на территории страны.



Напомним, что в июле этого года Вырыпаева признали виновным по делу о фейках о российской армии и приговорили его к восьми годам лишения свободы заочно. Однако после этого Мосгорсуд отметил решение и направил дело на повторное рассмотрение.

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Дыра в бедре появилась у россиянки после массажа
12 августа 2024, 21:03

Фото: iStock/Svitlana Hulko

Жительница Ставрополья получила дыру в бедре после сеанса аппаратного массажа у специалиста из Минеральных вод.
Уточняется, что мастер аппаратного массажа прожгла бедро девушке и приняла травму за аллергическую реакцию. Теперь женщине предстоит пересадка кожи.

Отмечается, что во время сеанса пострадавшая говорила о жжении, однако мастер никак не реагировала и утверждала, что так и должно быть. Арсое процедуры у девушки возникло покраснение и впадина, но специалист успокоила её и сказала, что это также норма и через пару дней всё пройдёт. Однако этого не случилось.

«Я консультировалась с другими специалистами по массажу и узнала, что при таких процедурах обязательно используется контактный гель, чего не сделала данный специалист. Дома я отправила ей фото с появившимися волдырями, на что получила раздражённые ответы, что так и должно быть и через два дня всё пройдет, чего не произошло! Я обратилась в дежурную больницу в Пятигорске, где мне оказали первую помощь и диагностировали ожог первой-второй степени», — приводит Газета.ру слова пострадавшей.

Сейчас у девушки термический ожог, ей уже провели операцию некрэктомии. Далее ей предстоит перенести пересадку кожи.

Ранее подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Подольске, в результате которого пострадали женщина и её малолетний сын.

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#услуги
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Супруг погибшей под обстрелом ВСУ беременной Нины пытается вывезти тело жены
Родные не могут забрать тело расстрелянной ВСУ в Судже беременной Нины
12 августа 2024, 21:01

Фото: Минтранс МО

Тело убитой 6 августа боевиком ВСУ беременной 24-летней Нины Кузнецовой еще не вывезли из Суджи. Об этом сообщил ее супруг Артем Кузнецов. Мужчина рассказал, что с 7 августа он пытается организовать вывоз тела своей беременной жены.

«Мне помогают семьи, военные и волонтеры. Ситуация сложная, сроков нет, нужно ждать. Все стараются помочь, но пока безуспешно», – передает слова Артема Lenta.
Свекровь Нины уже просила помочь вывезти тело, которое осталось морге больницы Суджи, где нет электричества.

Нину убили 6 августа, когда она уезжала из Суджи на машине с мамой и годовалым сыном. Супруг ехал впереди на другом автомобиле. В этот момент на трассе из кустов выбежал боевик ВСУ и открыл огонь по мирным людям. Близких Нины ранили.

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Убийства и помощь террористам добавил СК к растрате экс-министру Магомедову из Дагестана
СК вменил содействие терроризму и убийства экс-главе Минспорта Дагестана
12 августа 2024, 21:01

Фото: Фотобанк Московской области

Следственный комитет предъявил обвинение бывшему мэру Кизилюрта и экс-главе Минспорта Дагестана Магомеду Магомедову. Помимо растраты бывшего чиновника обвиняют в содействии терроризму с использованием служебного положения, в групповом убийстве двух и более человек, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия.
По делу с Магомедовым проходит еще один бывший начальник управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбег Махачев. Его обвиняют в растрате. Обоим обвиняемым продлили арест 3 октября 2024 года, сообщают Известия.

Теперь уже бывших чиновников задержал спецназ в октябре 2023 года. После обоих доставили вертолетом в Москву. Во время обысков в доме экс-министра нашли оружие, ящики с черной икрой, драгоценности, деньги и паспорта.

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Террористку Трепову* экстренно госпитализировали в тюремную больницу в Мордовии
#суд
#деньги
#арест
#оружие
#минспорта
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Террористку Трепову* экстренно госпитализировали в тюремную больницу в Мордовии
12 августа 2024, 20:03

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Террористку Дарью Трепову* экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, у неё наблюдается сильная депрессия и раскол личности. Ранее, 26 июля, сообщалось, что заключённая Трепова* начала рисовать картинки для общества веганов России. Эксперт, проанализировавший рисунки, заявил о серьёзных проблемах с психикой у девушки. Всё это происходит из-за осознания того, что она выйдет на свободу только в 53 года (сейчас ей 26 лет).

В настоящее время муж девушки пытается связаться с ИК-2, куда её этапировали на прошлой неделе, чтобы выяснить, что с ней произошло.

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*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#депрессия
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Адвокат: генерала Попова не уведомили о досрочном увольнении в запас
Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов не знал о своем увольнении в запас
12 августа 2024, 19:30

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Генерал-майора Ивана Попова не уведомляли о досрочном увольнении в запас с воинской службы. Об этом сообщил адвокат фигуранта дела о мошенничестве и служебном подлоге. Ранее в сети распространили копию документа якобы с постановлением министра обороны РФ Андрея Белоусова об увольнении Попова в запас.
Генерал уволен в связи с организационно-штатными мероприятиями, выслуга лет в льготном исчислении составляет 39 лет, цитирует ТАСС выписку из приказа от 2 июня. Однако, по словам защиты, обвиняемого никто не уведомил об увольнении.

Генерала арестовали 17 мая, 15 июля суд отправил его под домашний арест. Ивану Попову вменяют две статьи УК: мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог на сумму более миллиона рублей.

По версии следствия, генерал-майор причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката 2023 году, который закупили для гуманитарной помощи в Запорожской области. Попов вину не признает.

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#суд
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Полицейские задержали голую девушку, домогавшуюся мужчины в парке в Ленобласти
12 августа 2024, 19:22

Фото: iStock/Dzurag

В Ленинградской области задержали голую девушку, которая домогалась прохожего. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне вечером в Гатчине. Полностью обнажённая девушка познакомилась в парке с мужчиной и стала приставать к нему, чтобы всеми силами затащить в постель. Её при этом не смущали взгляды удивлённых прохожих, а также полицейские, находящиеся неподалёку.

Мужчина был шокирован такой настойчивостью дамы и пытался сбежать от неё как мог. В результате ему всё же удалось отделаться от прохожей, которую оперативно задержали сотрудники полиции.

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В Славянске-на-Кубани отец и сын домогались до школьницы

Изнасиловал за шкафом: башкирский подросток надругался над шестилетней сестрой, пока родители спали пьяными
#полиция
#ленинградская область
#девушка
#инцидент
#задержание
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В Славянске-на-Кубани отец и сын домогались до школьницы
12 августа 2024, 18:28

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края 13-летняя школьница обвинила в изнасиловании 24-летнего друга, а его 48-летнего отца – в домогательствах. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Девушка рассказала, что 24-летний молодой человек на протяжении года склонял еë к интиму. В день рождения парня школьница пришла к нему в гости, где приставать к ней начал и отец ее друга. Он напоил девочку алкоголем, посадил к себе на колени и начал домогаться до нее.

Фотографии этого случая попали в интернет, где их увидела и мать пострадавшей девочки. Тогда женщина обратилась в полицию, но суд не отправил мужчину в тюрьму, а лишь ограничил его свободу на полтора года.

Сейчас мать девочки пытается засудить и 24-летнего парня за половую связь с несовершеннолетней, сам же молодой человек свою вину отрицает.

«Вступал не один раз. Это было несколько раз на протяжении года. Знал, что мне 13 лет. Забирал со школы, предлагал встречу, поил спиртным, а потом вступал со мной в половую связь», — рассказала пострадавшая.

Семья девочки опасается, что парню удастся уйти от ответственности.

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Опубликовано видео с задержанием украинца, организовавшего нарколабораторию в Пушкино
12 августа 2024, 16:47

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Появилось видео с задержанием украинца, который организовал нарколабораторию в Пушкино. Ролик публикует пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.
На кадрах видно, как оперативники заходят в арендованный украинцем дом в деревне Василёво, где организована нарколаборатория. Далее правоохранители спускаются в погреб, в котором находятся ёмкости, канистры с жидкостью, респиратор, магнитное устройство для перемешивания наркотиков и электронные весы.

Экспертиза установила, что в жидкости находился мефедрон. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 34-летнего жителя Брянской области задержали в Видновском лесопарке по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#наркотики
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Бывший актер пробрался в квартиру, чтобы понюхать женское белье
В Японии актер влез в квартиру через окно, чтобы понюхать женское белье
12 августа 2024, 16:17

Фото: iStock/kicsiicsi

В Японии полицейские арестовали бывшего актера, который нарушил закон ради женского белья. Об этом сообщает Japan Times.
Отмечается, что 37-летний Цубаса Тагоку был арестован по подозрению в незаконном проникновении в квартиру, в которой жила двадцатилетняя девушка со своим молодым человеком.

Тагоку, предположительно, проник в пустую комнату через окно и стал нюхать нижнее белье девушки. Бойфренд девушки вернулся домой и поймал злоумышленника с поличным. Он скрутил его и вызвал правоохранительные органы.

Обвиняемый признался, что пробрался в комнату, чтобы понюхать женское белье и сексуально удовлетворить себя. Примечательно, что в момент ареста Тагоку отбывал условный срок. В 2022 году его осудили за кражу женского нижнего белья.

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