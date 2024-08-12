Суд заочно осудил режиссёра Вырыпаева на 7,5 лет за фейки о ВС РФ

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Режиссёра Ивана Вырыпаева повторно признали виновным по делу о фейках о ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.
Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы. Поскольку режиссёр находится за пределами России, приговор вынесен заочно.
Также сообщается, что после вынесения приговора Вырыпаеву запрещается администрировать интернет-ресурсы в течение четырёх лет после отбытия основного наказания. Уточняется, что срок отбытия наказания в колонии будет исчисляться с момента экстрадиции режиссёра в Россию или же после задержания на территории страны.
Напомним, что в июле этого года Вырыпаева признали виновным по делу о фейках о российской армии и приговорили его к восьми годам лишения свободы заочно. Однако после этого Мосгорсуд отметил решение и направил дело на повторное рассмотрение.
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Также сообщается, что после вынесения приговора Вырыпаеву запрещается администрировать интернет-ресурсы в течение четырёх лет после отбытия основного наказания. Уточняется, что срок отбытия наказания в колонии будет исчисляться с момента экстрадиции режиссёра в Россию или же после задержания на территории страны.
Напомним, что в июле этого года Вырыпаева признали виновным по делу о фейках о российской армии и приговорили его к восьми годам лишения свободы заочно. Однако после этого Мосгорсуд отметил решение и направил дело на повторное рассмотрение.
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Анастасия Чинкова