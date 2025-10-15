Суд запретил «сохранёнки» с депрессивными цитатами из-за пропаганды суицида
Суд в Краснодарском крае признал запрещёнными несколько интернет-страниц с так называемыми «сохранёнками» — изображениями с депрессивными цитатами. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», соответствующее решение приняли в конце сентября по иску региональной прокуратуры.
В материалах дела указано семь ссылок — среди них страницы во «ВКонтакте», на платформе Pinterest, а также результаты поискового запроса «суицид эстетика цитаты». На опубликованных изображениях содержались высказывания о смерти и самоубийстве, в том числе цитаты из песни «Замри и умри» реп-группы «Ночные грузчики».
Суд посчитал, что такие материалы могут оказывать деструктивное влияние на несовершеннолетних и способствовать формированию у них интереса к теме суицида. В результате иск прокуратуры удовлетворили, а упомянутые страницы признали запрещёнными для распространения на территории России.
