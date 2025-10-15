Суд запретил «сохранёнки» с депрессивными цитатами из-за пропаганды суицида

15 октября 2025, 11:03

Фото: iStock/FTiare

Суд в Краснодарском крае признал запрещёнными несколько интернет-страниц с так называемыми «сохранёнками» — изображениями с депрессивными цитатами. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», соответствующее решение приняли в конце сентября по иску региональной прокуратуры.