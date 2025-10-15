Видео с увольнением главы Кинельского района Жидкова могло быть постановочным
Видео с увольнением главы Кинельского района Юрия Жидкова, которое опубликовал самарский губернатор Вячеслав Федорищев, могло быть постановочным. Об этом сообщает Telegram-канал RTVI.
По сведениям издания, срок полномочий Жидкова истекает всего через две недели, а юрист Олег Захаров выразил сомнения, стоит ли затевать процедуру досрочной отставки в такой ситуации.
Кроме того, инициатива губернатора требует одобрения местного совета депутатов, и без запуска процедуры уже в следующем месяце в муниципалитете должен появиться новый руководитель по предложению губернатора.
Предполагается, что яркое публичное увольнение могло быть скорее пиар-ходом Федорищева, которому ранее, в сентябре, издание «Ведомости» приписывало возможную отставку, ссылаясь на рейтинг политической устойчивости. Таким образом, видео могло стать попыткой укрепить имидж губернатора в непростой политической ситуации.
