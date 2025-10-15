Видео с увольнением главы Кинельского района Жидкова могло быть постановочным

15 октября 2025, 10:16

Фото: iStock/BernardaSv

Видео с увольнением главы Кинельского района Юрия Жидкова, которое опубликовал самарский губернатор Вячеслав Федорищев, могло быть постановочным. Об этом сообщает Telegram-канал RTVI.