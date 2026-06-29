Суд зарегистрировал новый протокол против Монеточки*

29 июня 2026, 10:37

Певицу Монеточку* могут оштрафовать за нарушение закона об иноагентах

Елизавета Гырдымова* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певице Елизавете Гырдымовой*, известной как Монеточка*, грозит новый штраф за несоблюдение законодательства об иностранных агентах. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.