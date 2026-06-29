Суд зарегистрировал новый протокол против Монеточки*
Певице Елизавете Гырдымовой*, известной как Монеточка*, грозит новый штраф за несоблюдение законодательства об иностранных агентах. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Протокол в отношении исполнительницы составили по части второй статьи 19.34 КоАП — о непредставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган. Его рассмотрение назначили на 23 июля. С певицы могут взыскать от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее она уже дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжала публиковать материалы в соцсетях без соответствующей маркировки.
Кроме того, Монеточке* заочно предъявили обвинение по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Ее объявили в международный розыск и заочно арестовали на территории России.
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