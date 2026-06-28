Ксения Бородина показала отдых с мужем и снялась на яхте — фото
Телеведущая Ксения Бородина устроила фотосессию на яхте во время отпуска в Италии, которую проводит вместе с супругом. Для морской прогулки звезда выбрала черно-белое монокини и дополнила образ изящными аксессуарами. Снимками она поделилась в своем Instagram*.
Кроме того, в профиле есть видео с Николаем Сердюковым, где пара катается на лодке. Довольная Бородина наслаждается морскими брызгами, в то время как ее супруг выглядит более хмурым.
Недавно Бородина опубликовала архивное фото пятилетней давности, признавшись, что тогда ее фигура была эталонной. Сейчас, по словам ведущей, ей пока не удается вернуть прежние формы, но прибегать к диабетическим препаратам для похудения она не намерена.
Звезда откровенно признается: нынешний вес ее не устраивает, и причиной неудач в похудении она считает собственные пищевые привычки. Однако Бородина не теряет надежды сбросить пять килограммов и продолжает работать над собой.
Блогер также затронула тему стереотипов о стройных людях, заметив, что многие ошибочно полагают, будто те легко поддерживают форму без усилий. На самом деле, подчеркивает Ксения, за красивым телом почти всегда стоят упорный труд и жесткая самодисциплина. Она готова жертвовать сиюминутными желаниями ради результата, но не скрывает, что этот путь дается ей непросто.
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