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Ксения Бородина показала отдых с мужем и снялась на яхте — фото

Телеведущая Бородина похвасталась фигурой в купальнике
Ксения Бородина (Фото: кадр из фильма «С Восьмым марта, мужчины!» (2014)

Телеведущая Ксения Бородина устроила фотосессию на яхте во время отпуска в Италии, которую проводит вместе с супругом. Для морской прогулки звезда выбрала черно-белое монокини и дополнила образ изящными аксессуарами. Снимками она поделилась в своем Instagram*.



Кроме того, в профиле есть видео с Николаем Сердюковым, где пара катается на лодке. Довольная Бородина наслаждается морскими брызгами, в то время как ее супруг выглядит более хмурым.

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram*/borodylia)

Недавно Бородина опубликовала архивное фото пятилетней давности, признавшись, что тогда ее фигура была эталонной. Сейчас, по словам ведущей, ей пока не удается вернуть прежние формы, но прибегать к диабетическим препаратам для похудения она не намерена.

Звезда откровенно признается: нынешний вес ее не устраивает, и причиной неудач в похудении она считает собственные пищевые привычки. Однако Бородина не теряет надежды сбросить пять килограммов и продолжает работать над собой.

Блогер также затронула тему стереотипов о стройных людях, заметив, что многие ошибочно полагают, будто те легко поддерживают форму без усилий. На самом деле, подчеркивает Ксения, за красивым телом почти всегда стоят упорный труд и жесткая самодисциплина. Она готова жертвовать сиюминутными желаниями ради результата, но не скрывает, что этот путь дается ей непросто.
Никита Кротов

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