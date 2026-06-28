Ксения Бородина показала отдых с мужем и снялась на яхте — фото

28 июня 2026, 20:55

Телеведущая Бородина похвасталась фигурой в купальнике

Ксения Бородина (Фото: кадр из фильма «С Восьмым марта, мужчины!» (2014)

Телеведущая Ксения Бородина устроила фотосессию на яхте во время отпуска в Италии, которую проводит вместе с супругом. Для морской прогулки звезда выбрала черно-белое монокини и дополнила образ изящными аксессуарами. Снимками она поделилась в своем Instagram*.