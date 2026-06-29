Катя Лель раскрыла, кем была в прошлой жизни
Певица Катя Лель заявила, что была дочерью египетского фараона в прошлой жизни
Катя Лель намерена детально изучить своё генеалогическое древо, так как уверена, что за свою историю прожила не одно воплощение. Об этом она рассказала в беседе с KP.RU.
В частности, она полагает, что в прошлой жизни была наследником известного фараона в древнем Египте. Кроме того, звезда эстрады не исключает множества реинкарнаций.
«Я знаю, что у меня было много разных воплощений. Какое самое высокое мое воплощение? В Египте я была одним из сыновей Рамзеса II», — сказала певица.
Вместе с тем Лель вновь затронула тему внеземных цивилизаций. Ещё в декабре она предупреждала о вероятном контакте с пришельцами в новом году. По мнению певицы, к этому событию не стоит готовиться в тревожном ключе — его стоит принять «с благодарностью». Она называет перспективу встречи с иными цивилизациями грандиозным событием и считает, что человечеству необходимо расширять сознание и опираться на поддержку вселенских сил. При этом артистка убеждена, что визит инопланетян не несёт угрозы.