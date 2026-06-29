Катя Лель раскрыла, кем была в прошлой жизни

29 июня 2026, 01:40

Певица Катя Лель заявила, что была дочерью египетского фараона в прошлой жизни

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель намерена детально изучить своё генеалогическое древо, так как уверена, что за свою историю прожила не одно воплощение. Об этом она рассказала в беседе с KP.RU.





В частности, она полагает, что в прошлой жизни была наследником известного фараона в древнем Египте. Кроме того, звезда эстрады не исключает множества реинкарнаций.



«Я знаю, что у меня было много разных воплощений. Какое самое высокое мое воплощение? В Египте я была одним из сыновей Рамзеса II», — сказала певица.