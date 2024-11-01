ФССП взыскала в доход государства 464 объекта имущества коррупционеров

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
В 2024 году в доход государства было обращено более 460 объектов движимого и недвижимого имущества и 2,2 миллиарда ценных бумаг коррупционеров. Об этом директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) – главный судебный пристав России Дмитрий Аристов сообщил в беседе с ТАСС.
Отметим, что ежегодно 1 ноября в России отмечается День судебного пристава.
Аристов рассказал, что сотрудники главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП РФ передали в доход государства 464 объектов движимого и недвижимого коррупционного имущества и около 2,2 миллиарда ценных бумаг в этом году.
Директор службы пояснил, что ГМУ ФССП было создано два года назад. Оно специализируется на взысканиях в доход России и ведёт исполнительные производства, в которых ответчиками выступают госорганы и госучреждения. В число этих производств входят предоставление жилья детям-сиротам, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями, ликвидация свалок и ремонт дорог, а также многие другие социально важные вопросы.
За девять месяцев этого года в структурных подразделениях ГМУ ФССП на исполнении находилось более миллиона исполнительных производств. За этот же период сотрудниками управления было взыскано свыше 251 миллиарда рублей, включая более 116 миллиардов рублей налоговых платежей.
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Аристов рассказал, что сотрудники главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП РФ передали в доход государства 464 объектов движимого и недвижимого коррупционного имущества и около 2,2 миллиарда ценных бумаг в этом году.
Директор службы пояснил, что ГМУ ФССП было создано два года назад. Оно специализируется на взысканиях в доход России и ведёт исполнительные производства, в которых ответчиками выступают госорганы и госучреждения. В число этих производств входят предоставление жилья детям-сиротам, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями, ликвидация свалок и ремонт дорог, а также многие другие социально важные вопросы.
За девять месяцев этого года в структурных подразделениях ГМУ ФССП на исполнении находилось более миллиона исполнительных производств. За этот же период сотрудниками управления было взыскано свыше 251 миллиарда рублей, включая более 116 миллиардов рублей налоговых платежей.
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Анастасия Чинкова