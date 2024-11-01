Глава ФССП по Петербургу Лашкова заявила о повышении статуса приставов

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Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу Анна Лашкова в свой профессиональный праздник рассказала о профессии и отметила, что благодаря реформам в последние годы статус сотрудников службы повысился.
«Реформа ФССП России произошла в 2020 году. У ФССП России статус государственной службы в органах принудительного исполнения. Статус сотрудников повысился. Он предусматривает присвоение специальных званий, появились дополнительные социальные гарантии. Но повысились и требования к сотрудникам и степень ответственности. В Главном управлении есть вакансии, мы приглашаем на службу. Это отличная возможность проявить себя», — поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Лашкова.
Напомним, сегодня, 1 ноября, отмечается День судебного пристава. А в первую субботу ноября традиционно отмечается Всемирный день мужчин. Как пишет Общественная Служба Новостей, сам праздник предложил отмечать писатель Джордж Киндел, а президентом комитета этого дня был первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Отмечается, что до 2006 года в честь этого праздника выдающимся мужчинам дарили специальный приз — копию бронзовой скульптуры Родена «Мыслитель». Однако в настоящее время такой традиции уже нет.
Ранее сообщалось, что в этом году в доход государства было обращено более 460 объектов движимого и недвижимого имущества и 2,2 миллиарда ценных бумаг коррупционеров.
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Мелисса Тимофеева