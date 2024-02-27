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Судебные приставы вернули екатеринбурженке маленькую дочь, которую скрывал отец

В Екатеринбурге приставы нашли трехлетнюю девочку, которую отец прятал от матери
27 февраля 2024, 12:36
Фото: istock / Giuda90

Фото: istock / Giuda90

В одной из квартир Екатеринбурга судебные приставы нашли трехлетнюю девочку, которую отец прятал от матери. Об этом сообщает e1.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Малышку нашел отдел по розыску должников. Оказалось, что девочка находилась не по адресу регистрации родителей, а в доме на переулке Трамвайном. Ребенка скрывала мать отца девочки по его просьбе.

В квартиру нагрянули приставы и представители опеки. Девочку передали матери. При этом бабушка делала вид, что не понимает о чем речь и что нужно приставам.


Ранее сообщалось, что в Омске третьеклассник разбился насмерть, катаясь на перилах лестницы в подъезде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#приставы
#мать
#инцидент
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#ребёнок
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Сотрудники военкомата в Одессе подрались с супружеской парой и попали на видео
27 февраля 2024, 12:57

Фото: istock / Sinenkiy

В Одессе работники местного территориального центра комплектации (ТЦК) подрались с супружеской парой. Драку заснял очевидец, их опубликовал украинский Телеграм-канал «Политика страны».

«Вначале ударить военкома рюкзаком пыталась женщина, но тот увернулся. Затем мужчина, пытаясь скрыться от военкома, взял в руку камень, после чего получил от него струю из газового баллончика в лицо. Затем военный скрутил его и нанес несколько ударов», — описывает информагентство подробности потасовки.
Причина конфликта и чем он закончился, не уточняется.

Похожие ситуации происходят практически по всей Украине. Кадры инцидентов, происходящих во время рейдов военкомов в общественном транспорте, часто публикуют одесские издания. Сотрудники ТЦК зачастую сталкиваются с сопротивлением мужчин призывного возраста и критикой со стороны остальных пассажиров.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#политика
#женщина
#страны
#мужчина
#работники
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Отдавшая мошенникам более 2,5 млн рублей москвичка подожгла в себе петарду
Мошенники заставили москвичку «чипироваться» и поджечь в себе петарду
27 февраля 2024, 12:05

Фото: istock / gorodenkoff

Жительница Зеленограда стала жертвой мошенников. Неизвестные выманили у 56-летней женщины деньги и заставили поджечь петарду в себе. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, злоумышленники позвонили москвичке по телефону и представились представителями компании сотовой связи. Мошенники попросили ее перезаключить договор. Спустя время женщине позвонил фальшивый сотрудник «Госуслуг» и заявил, что на ее счет мошенники пытаются оформить кредит.

На протяжении нескольких недель пострадавшая под разными предлогами передала обманщикам 2 миллиона 640 тысяч рублей. Аферистам этого не хватило и они продолжили издеваться над потерпевшей. Они заставляли ее фотографироваться обнаженным вместе с мужем.

«26 февраля мошенники убедили женщину, что спецслужбы решили ее чипировать, для этого ей нужно набить тату с определенным кодом. Следующим заданием стала покупка петарды, которую москвичке предстояло вставить в мужа. Женщина отказалась приносить в жертву супруга и решила самостоятельно выполнить данное задание. Москвичка закрылась в туалете, вставила в себя петарду и подожгла ее», – рассказал собеседник издания.

Пострадавшую доставили в одну из столичных больниц. Поняв, что три недели выполняла указания мошенников, она написала заявление в полицию. В МВД начали проверку.

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#деньги
#мошенники
#договор
#женщины
#кредит
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#счёт
#тела
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Видеокамеру с антенной обнаружили в доме напротив Минобороны РФ
27 февраля 2024, 11:47

Фото: iStock/artisteer

На чердаке дома на Фрунзенской набережной в Москве коммунальщики обнаружили видеокамеру с антенной, которая следила за зданием Минобороны РФ. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, аппаратура была обнаружена случайно, когда сотрудники коммунальной службы делали обход. Уточняется, что камера была установлена на штатив и повёрнута объективом в стену, для того, чтобы не было бликов. Она также была оборудована передатчиком. По предварительным данным, камера вела круглосуточное наблюдение за обстановкой у здания Минобороны РФ, а также передавать картинку онлайн.

Камеру сняли и передали специалистам для изучения.

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#минобороны рф
#онлайн
#сотрудники
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Депутата из Алтайского края сняли с рейса «Победы» после дебоша
27 февраля 2024, 11:20

Фото: iStock/Diy1

Депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ, член комитета по аграрной политике Артак Махсудян не смог пристегнуться к креслу в самолете и устроил крупный скандал с угрозами и оскорблениями в адрес бортпроводницы, после чего был снят с рейса. Об этом пишет Mash.
Уточняется, что Махсудян должен был лететь из Барнаула в Москву «Победой». Он устроился на кресле у аварийного выхода, однако не смог пристегнуться, так как для этого не хватило длины ремня. Тогда депутат попросил удлиненные ремень. Но бортпроводница пояснила ему, что на месте у аварийного выхода такая опция не предусмотрена и предложила ему пересесть.

После этого мужчина сильно разозлился, начал кричать и оскорблять проводницу. Пересаживаться он категорически отказался, мотивируя это тем, что у аварийного выхода больше места для ног.

Тогда начальник полета вызвал полицию. У Махсудяна еще раз уточнили, готов ли он пересесть, но получив отказ, депутата сняли с рейса.

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#мужчина
#депутат
#самолет
#полицейские
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В Омске третьеклассник разбился насмерть, катаясь на перилах лестницы в подъезде
27 февраля 2024, 10:50

Фото: istock / znm

В Омске девятилетнего ребенка нашли без признаков жизни в подъезде дома. Школьник упал в лестничный проем с шестого этажа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Третьеклассник играл с 11-летним братом в подъезде многоэтажного дома на улице Молодогвардейская в Омске. Дети катались на перилах и девятилетний мальчик сорвался и упал вниз с высоты, получив травмы, несовместимые с жизнью.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования проверят безопасность конструкции, наличие ограждений и дадут оценку действиям сотрудникам обслуживающей дом управляющей компании.

Ранее сообщалось, что в Приморье ребенок погиб из-за оставленного без присмотра оружия. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#уголовное дело
#ребёнок
#ук
#мальчик
#смерть
#подъезд
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ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины с химоружием в Запорожской области
27 февраля 2024, 10:19

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Запорожской области сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию трех граждан Украины, которые готовили теракт с применением боевого отравляющего вещества. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ», — говорится в сообщении.

В результате были задержаны три украинца трех граждан Украины. В ведомстве также уточнили, что найденные у них препараты были разработаны в США. Они используются для создания химического оружия массового поражения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#уголовное дело
#препараты
#нато
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Обвиняемый в теракте на Алтае готов искупить вину на СВО «с лопатой в руках» - видео
Целью обвиняемого в теракте на Алтае был «Уралвагонзавод»
27 февраля 2024, 10:06

Фото: istockphoto/fergregory

Обвиняемый в подготовке теракта в День города на центральной площади Рубцовска в Алтайском крае изначально должен был произвести разведку на предприятии российского военно-промышленного комплекса «Уралвагонзавод».
Об этом злоумышленник сам рассказал в разговоре с корреспондентом РИА Новости. Сначала куратор из «Легиона "Свобода России"»*, организации, которая его завербовала, назвал его целью «Уралвагонзавод». Затем его задание было изменено и целью стала администрация Рубцовска.

Мужчина говорит, что полностью раскаялся и готов искупить свою вину перед Родиной, для чего хотел бы отправиться на спецоперацию.

«Автомат мне, конечно, никто не доверит, но рыть окопы с лопатой в руках я вполне могу. И это тоже будет польза для страны», — сказал несостоявшийся террорист.

Он также добавил, что сотрудники ФСБ и спецназа при задержании действовали по отношению к нему «довольно жёстко», но строго в рамках закона. Поэтому слова украинских кураторов, которые при вербовке рассказывали мужчине, что Россия — это «прогнившая» страна, где царит беззаконие, — всего лишь дешёвая пропаганда, заключил обвиняемый.





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* ​Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#администрация
#мужчина
#сотрудники
#сво
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В Подмосковье нашли обглоданные кошками тела мужчины и женщины
27 февраля 2024, 10:06

Фото: istock / Motortion

В подмосковном Сергиевом Посаде обнаружили тела мужчины и женщины, обглоданные кошками. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

По данным собеседника агентства, 26 февраля двух человек со следами обморожения нашли в строительном вагончике. Погибших обнаружил знакомый, который пришел в гости через две недели после последней встречи.

«Трупы были частично поедены кошками, находящимися в данном вагончике», – рассказал источник.
По данному факту проводится проверка. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины смерти.

До этого сообщалось, что село девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверка
#женщины
#человек
#мужчины
#сотрудники
#тела
#смерть
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В Мытищах «дрифтер» выложил в сеть запись поездки и получил десять штрафов
27 февраля 2024, 09:23

Фото: iStock/Apriori1

Молодого человека, совершавшего опасные автоманёвры на перекрёстке в Мытищах и выложившего видеозапись своего «дрифта» в сеть, нашли и оштрафовали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Видеозапись полицейские обнаружили в ходе мониторинга Интернета. В кратчайшие сроки было установлено, кому принадлежит автомобиль, а также что за рулём во время «дрифта» находился 18-летний сын владельца. В отношении нарушителя было составлено десять протоколов об административных нарушениях, включая проезд на красный свет, нарушение правил разворота и прочее. Сумма штрафов составила 14 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В полиции юноша объяснил, что хотел «понтануться» перед друзьями, и признал, что был неправ.

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