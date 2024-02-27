Судебные приставы вернули екатеринбурженке маленькую дочь, которую скрывал отец

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В одной из квартир Екатеринбурга судебные приставы нашли трехлетнюю девочку, которую отец прятал от матери. Об этом сообщает e1.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Малышку нашел отдел по розыску должников. Оказалось, что девочка находилась не по адресу регистрации родителей, а в доме на переулке Трамвайном. Ребенка скрывала мать отца девочки по его просьбе.
В квартиру нагрянули приставы и представители опеки. Девочку передали матери. При этом бабушка делала вид, что не понимает о чем речь и что нужно приставам.
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Алина Юрчак