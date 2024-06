Судебные приставы провели в аэропорту Шереметьево акцию «Узнай о своих долгах»

Детство, растоптанное войной

«Раз они обвиняют нас и то, какой слаборазвитой страной тогда мы были, нам нужно принять это. Но все же разве они не должны быть нам благодарны за то, что мы помогли им оказаться там, где они сейчас?», — задался вопросом бывший корейский соцработник.

Однако несколько лет назад стало известно, что весомая часть детей, которые были усыновлены в 1970-1980 годы, фактически не были сиротами. Кроме того, их незаконно изъяли у родителей и продали за рубеж по фальшивым документам.Как южнокорейским агентствам удалось построить индустрию по продаже детей и как их жертвы стремятся добиться справедливости и найти своих настоящих родителей, расскажем в материалеКорейская война 1950-1953 годов спровоцировала масштабные разрушения и голод по обе стороны 38-й параллели, которая разделила полуостров на Северную и Южную Корею. Война вынуждала семьи отдавать малышей в детские дома из-за невозможности их прокормить.Участие армии США в войне привело к новым последствиям — южнокорейские приюты были забиты детьми, которые родились из-за связи между местными женщинами и американскими военными.В 1954 году гражданин США Гарри Холт вместе с женой Бертой увидели по телевизору документальный фильм про корейских сирот. У пары было шестеро своих детей, но увиденное их настолько тронуло, что они приняли решение взять еще 8 воспитанников корейских детдомов.Однако в ходе сборов в Сеул, мужчина узнал, что в Америке даже не существует закона, который позволил бы усыновить детей, рожденных в другом государстве. Пара не стала опускать руки и добилась принятия обеими палатами Конгресса Штатов специального закона, и в октябре 1955 года Гарри Холт перевез восьмерых усыновленных сирот в штат Орегон.История Холтов стала резонансной в СМИ, и многие американские семьи выразили желание подарить южнокорейским детям дом.Гарри Холт создал специальный фонд Holt Children’s Services, чтобы оказывать помощь всем желающим усыновить ребенка. В конце 1960-х годов организация вышла на международный уровень и стала оказывать услуги семьям из Канады и европейских стран. Со временем появились и другие похожие, нередко религиозные, фонды.В самой Южной Корее сразу после войны было организовано первое «агентство по устройству детей», занимавшееся передачей сирот в заграничные семьи. Сначала агентство было сосредоточено на детях смешанной расы. Первый президент Ли Сын Ман, установивший в государстве военную диктатуру, утверждал, что «смешанным детям будет плохо в уникально гомогенном обществе Кореи». Об этом сказано в книге, опубликованной самим агентством по случаю 50-летия.Со временем Южная Корея стала лидером в мире по «экспорту» детей — суммарно за 50 лет в зарубежные семьи попали порядка 200 тысяч корейских детей. Отметим, что пик усыновлений жителями других стран пришелся на период диктатур Пака Чон Хи и Чона Ду Хвана в 1970-1980 годы — тогда за границу отправили 100 тысяч сирот.Эта ситуация была вне поля зрения корейской общественности до конца 1980-х годов. Уже повзрослевшие дети, которые были усыновлены в «первую волну», прибыли на историческую родину в преддверии Олимпиады 1988 года в качестве туристов.В том же году новый президент республики Ро Дэ У встретился с 29-ю из них и впервые публично извинился за то, что родина не смогла их самостоятельно вырастить и отдала на усыновление в другие страны.Даже сталкиваясь с экономическими трудностями и политическими потрясениями в предыдущие два десятилетия, в маленьком государстве попросту не могло быть столько детей, сколько их передавали в семьи США и Европы. Уже взрослые корейцы, многим из которых сейчас по 40-50 лет, выяснили горькую правду: оказалось, их забирали от матерей и оформляли как сирот, чтобы отдать в иностранные семьи.Власти делали это, чтобы снизить количество голодных ртов и заодно установить дружеские отношения с Западом.Экспорт сирот стал настоящей индустрией, ведь заграничные семьи выделяли кругленькие суммы на усыновление корейских детей. По информации The New York Times, агентства получали за каждого юного корейца от 3 до 4 тысяч долларов.Соцработники проводили целые рейды по бедствующим районам, чтобы найти нуждающиеся семьи и убедить их отдать дитя. Госорганы в документах того времени писали, что дети были найдены на улицах. В частых случаях их действительно похищали средь бела дня.В схеме по экспорту сирот был задействован «Братский приют» в Пусане — один из самых печально известных лагерей, куда насильно сгоняли детей-беспризорников и бездомных в преддверии Олимпиады 1988 года. Жителей приюта регулярно пытали, насиловали, над детьми издевались и использовали в качестве рабской рабочей силы, в том числе за рубежом.Были случаи, когда дети попадали в ужасные семьи. Организация DKRG приводит в пример историю Билла, усыновленного в США через фонд Холта. У мальчика была полная семья с братьями и сестрами. Ребенка похитили на рынке, когда мать взяла его с собой в город, чтобы продать урожай.В том же году мальчик попал в дом неженатого американского бизнесмена, который практически 7 лет насиловал ребенка. Повзрослев, Билл связался с фондом Холта, но там ответили, что у них нет сведений о его биологических родителях.За последние 30 лет и в самой Южной Корее, и в государствах, куда отправляли сирот, образовались правозащитные группы и объединения, включая упомянутую DKRG.В 1998 году 12 южнокорейских детей, усыновленных семьями Штатов и Европы, создали в Сеуле организацию Global Overseas Adoptees’ Link (GOAL). Спустя год им удалось добиться упрощения визового режима для этнических корейцев, выросших в иностранных приемных семьях. Активисты лоббировали предоставление им двойного гражданства, создавали специальные программы для поездок на историческую родину.Участники организации также добились того, что в 2012 году парламент Республики Корея внес поправки в закон об усыновлениях, направленный на полный отказ от незаконного экспорта сирот и отказников.Несмотря на многолетние обвинения, власти инициировали первое официальное расследование незаконных усыновлений только в декабре 2022 года. Первые итоги расследования должны были появиться уже в начале 2024 года, но в январе комиссия продлила крайний срок до мая 2025 года.Издание The Guardian смогло пообщаться с двумя бывшим соцработникам, которые 30 лет работали в самых крупных агентствах по усыновлению Южной Кореи.Они признались, что подделывали документы для отправки детей за границу в качестве сирот. Сотрудники утверждают, что в ряде случаев матери сами просили не указывать сведенья о себе. Они признались, что подделывали документы для отправки детей за границу в качестве сирот. Сотрудники утверждают, что в ряде случаев матери сами просили не указывать сведенья о себе. Родительницы иногда бросали младенцев у дверей приюта и на железнодорожных станциях, что делало невозможной их идентификацию.Другой сотрудник также рассказал о бедственном положении страны в те времена. Как утверждает соцработник, детдома были переполнены — в каждой комнате проживало по 20 детей, поэтому его желанием было поскорее отправить детей за рубеж, где они могли рассчитывать на лучшую жизнь.