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Судебные приставы провели в аэропорту Шереметьево акцию «Узнай о своих долгах»

20 июня 2024, 10:40
Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО

Оригинал
Информационную акцию «Узнай о своих долгах» провели в международном аэропорту Шереметьево подмосковные судебные приставы: они напомнили об ограничениях на вылет для должников и объяснили, как проверить наличие задолженностей, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.
«Гражданам рассказали, как узнать о наличии либо отсутствии задолженностей по различным категориям исполнительных документов, а также о способах их погашения и процедуре снятия ограничения права выезда за пределы России», — говорится в сообщении.
Приставы показали, как работает онлайн-ресурс «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП, а также сервис «Ход снятия ограничения» на портале госуслуг. Они также объяснили, что информация об оплате долга поступает не мгновенно, а в течение 1-3 суток, поэтому избавляться от задолженностей следует заранее, а не в день вылета.



Участники акции также пояснили, что право покинуть страну ограничивают, если долг составляет более 30 тысяч рублей, а по социально значимым выплатам, таким как алименты или возмещение вреда, — более 10 тысяч рублей.

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#долги
#шереметьево
#фссп
В Пушкино пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
20 июня 2024, 10:30

Фото: istockphoto / Urbanscape

Пушкино станет одной из площадок федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
25 июня с 10:00 до 14:00 в торговом центре «Акварель» будут представлены вакансии от крупнейших предприятий и учреждений городского округа и соседних муниципалитетов.

«О своей работе расскажут ООО «Газпром Теплоэнерго МО», ООО «Аква-Сервис», АО «КНИИМ», АО «НПО «Базальт», АО «МТТС» и другие. Это отличная возможность сравнить актуальные предложения на рынке труда и выбрать наиболее подходящее для себя. Сотрудники Центра занятости Подмосковья помогут сориентироваться в многообразии вариантов», — поделились в пресс-службе администрации.

Дополнительную информацию о местах проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства можно найти в социальных сетях Центра занятости.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 20 июня составила четыре балла
20 июня 2024, 10:05

Фото: istockphoto / Urbanscape

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро четверга, 20 июня, оценивается на четыре балла, при этом проезд в сторону Москвы затруднён на трёх федеральных трассах и десяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются по направлению к столице на федеральных трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Носовихинское, Калужское, Варшавское, Новорязанское, Каширское, Новорижское, Киевское, Можайское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Московской области утром 20 июня фиксируется 905 тысяч машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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В Подмосковье отремонтировали семь неисправных светофоров
20 июня 2024, 09:55

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожники отремонтировали 7 неисправных светофоров. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты Мосавтодора отремонтировали семь неисправных светофоров, выявленных в ходе обследования региональных дорог.

«Ремонт был проведён на следующих объектах: улица Советская в городе Бронницы, улица Чкалова в городе Жуковский, Рязанское шоссе в посёлке Жидино-1 городского округа Люберцы, Фряновское шоссе в селе Трубино городского округа Щёлково, проспект Пацаева в городе Долгопрудный и проспект Королёва в городе Королёв», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, в посёлке Старый Городок устранили неисправность вызывной кнопки пешеходного светофора, из-за которой светофор не переключался в режим, разрешающий движение пешеходов.

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В Подмосковье подали более 440 онлайн-заявок на выплаты для пенсионеров
20 июня 2024, 09:53

Фото: iStock/PIKSEL

Возможность оформить ежемесячную выплату для пенсионеров 65 лет и старше появилась на подмосковном портале госуслуг в марте этого года, в настоящее время этой опцией воспользовались больше 440 раз, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«С марта семьи из неработающих пенсионеров старше 65 лет могут оформить ежемесячную денежную компенсацию полностью в электронном виде на портале госуслуг Московской области. Онлайн-услугой воспользовались уже более 440 раз», — цитируются в сообщении слова главы регионального министерства Натальи Куртяник.
Услуга находится в разделе «Соцподдержка». Выплата начисляется пенсионерам от 65 лет, если их доход составляет менее 18 тысяч рублей. Для подачи заявки на выплату нужно заполнить онлайн-форму, при этом заявитель может воспользоваться онлайн-подсказками, которые помогают написать всё корректно. Ответ придёт в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

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Рособрнадзор будет проверять мигрантов на знание русского языка
Рособрнадзор будет выявлять факты незнания иностранцами русского языка
20 июня 2024, 07:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Рособрнадзор начнет выявлять факты отсутствия у мигрантов минимального уровня знания русского языка, даже при наличии действующего сертификата. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, органы исполнительной власти в течение квартала должны будут сообщать о трёх и более фактах, говорящих об отсутствии минимальных знаний по русскому языку при наличии у иностранца сертификата, выданного организацией, включенной в перечень.

В Роспотребнадзоре уточнили, что если факт незнания мигрантом русского языка подтвердится, то будет проведена внеплановая проверка той организации, которая выдала сертификат иностранцу, не знающему русский язык.

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#рф
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Жесткий сигнал: Зачем банки повышают ставки по вкладам до 20% годовых
Аналитик Зварич: банки повышают ставки по вкладам до 20% из-за сигнала ЦБ РФ
20 июня 2024, 06:00

Фото: istock / Max Zolotukhin

Банки будут продолжать повышать ставки по вкладам, невзирая на сохранение Центробанком ключевой ставки на уровне 16%. Почему это происходит, рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич в беседе с «Прайм».
Зварич заявил, что в ряде финансовых организаций некоторым категориям граждан уже можно открыть вклад под 20% годовых. Банки продолжают повышать ставки, распространяя выгодные предложения уже на вклады сроком около года.

На это есть две причины. Первой является отсутствие ожиданий ЦБ по снижению ставок в 2024 году. За счёт этого годичные предложения становятся выгоднее. Второй причиной является ожидание нового ужесточения денежно-кредитной политики.

«Несмотря на то, что 7 июня ставка была сохранена на уровне 16 процентов, регулятор дал жесткий сигнал, указав на возможность повышения на следующем заседании», — прокомментировал Зварич.
Как считает аналитик, если Банк России повысит ставку и сохранит жесткий сигнал, банки смогут улучшить условия по вкладам и накопительным счетам.

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Попал в сексуальное рабство: Как Республика Корея продавала «сирот» в США и Европу
20 июня 2024, 04:04

Фото: istock / globalmoments

Около двухсот тысяч сирот из Южной Кореи были переданы властями страны на усыновление в США, Канаду и европейские государства. Уже более полувека, с середины 1950-х годов, страна удерживала лидерство по «экспорту» детей.
Однако несколько лет назад стало известно, что весомая часть детей, которые были усыновлены в 1970-1980 годы, фактически не были сиротами. Кроме того, их незаконно изъяли у родителей и продали за рубеж по фальшивым документам.

Как южнокорейским агентствам удалось построить индустрию по продаже детей и как их жертвы стремятся добиться справедливости и найти своих настоящих родителей, расскажем в материале «Радио 1».

Детство, растоптанное войной

Корейская война 1950-1953 годов спровоцировала масштабные разрушения и голод по обе стороны 38-й параллели, которая разделила полуостров на Северную и Южную Корею. Война вынуждала семьи отдавать малышей в детские дома из-за невозможности их прокормить.

Участие армии США в войне привело к новым последствиям — южнокорейские приюты были забиты детьми, которые родились из-за связи между местными женщинами и американскими военными.

В 1954 году гражданин США Гарри Холт вместе с женой Бертой увидели по телевизору документальный фильм про корейских сирот. У пары было шестеро своих детей, но увиденное их настолько тронуло, что они приняли решение взять еще 8 воспитанников корейских детдомов.

Однако в ходе сборов в Сеул, мужчина узнал, что в Америке даже не существует закона, который позволил бы усыновить детей, рожденных в другом государстве. Пара не стала опускать руки и добилась принятия обеими палатами Конгресса Штатов специального закона, и в октябре 1955 года Гарри Холт перевез восьмерых усыновленных сирот в штат Орегон.

История Холтов стала резонансной в СМИ, и многие американские семьи выразили желание подарить южнокорейским детям дом.

Гарри Холт создал специальный фонд Holt Children’s Services, чтобы оказывать помощь всем желающим усыновить ребенка. В конце 1960-х годов организация вышла на международный уровень и стала оказывать услуги семьям из Канады и европейских стран. Со временем появились и другие похожие, нередко религиозные, фонды.

В самой Южной Корее сразу после войны было организовано первое «агентство по устройству детей», занимавшееся передачей сирот в заграничные семьи. Сначала агентство было сосредоточено на детях смешанной расы. Первый президент Ли Сын Ман, установивший в государстве военную диктатуру, утверждал, что «смешанным детям будет плохо в уникально гомогенном обществе Кореи». Об этом сказано в книге, опубликованной самим агентством по случаю 50-летия.
Фото: istock / tunart

Похищение детей и их продажа

Со временем Южная Корея стала лидером в мире по «экспорту» детей — суммарно за 50 лет в зарубежные семьи попали порядка 200 тысяч корейских детей. Отметим, что пик усыновлений жителями других стран пришелся на период диктатур Пака Чон Хи и Чона Ду Хвана в 1970-1980 годы — тогда за границу отправили 100 тысяч сирот.

Эта ситуация была вне поля зрения корейской общественности до конца 1980-х годов. Уже повзрослевшие дети, которые были усыновлены в «первую волну», прибыли на историческую родину в преддверии Олимпиады 1988 года в качестве туристов.

В том же году новый президент республики Ро Дэ У встретился с 29-ю из них и впервые публично извинился за то, что родина не смогла их самостоятельно вырастить и отдала на усыновление в другие страны.
Запытал, изнасиловал и убил около 400 детей: История «Колумбийского «Зверя»
Запытал, изнасиловал и убил около 400 детей: История «Колумбийского «Зверя»
Даже сталкиваясь с экономическими трудностями и политическими потрясениями в предыдущие два десятилетия, в маленьком государстве попросту не могло быть столько детей, сколько их передавали в семьи США и Европы. Уже взрослые корейцы, многим из которых сейчас по 40-50 лет, выяснили горькую правду: оказалось, их забирали от матерей и оформляли как сирот, чтобы отдать в иностранные семьи.

Власти делали это, чтобы снизить количество голодных ртов и заодно установить дружеские отношения с Западом.

Экспорт сирот стал настоящей индустрией, ведь заграничные семьи выделяли кругленькие суммы на усыновление корейских детей. По информации The New York Times, агентства получали за каждого юного корейца от 3 до 4 тысяч долларов.

Соцработники проводили целые рейды по бедствующим районам, чтобы найти нуждающиеся семьи и убедить их отдать дитя. Госорганы в документах того времени писали, что дети были найдены на улицах. В частых случаях их действительно похищали средь бела дня.

Фото: istock / LeeJianbing

Нерадужное будущее

В схеме по экспорту сирот был задействован «Братский приют» в Пусане — один из самых печально известных лагерей, куда насильно сгоняли детей-беспризорников и бездомных в преддверии Олимпиады 1988 года. Жителей приюта регулярно пытали, насиловали, над детьми издевались и использовали в качестве рабской рабочей силы, в том числе за рубежом.

Были случаи, когда дети попадали в ужасные семьи. Организация DKRG приводит в пример историю Билла, усыновленного в США через фонд Холта. У мальчика была полная семья с братьями и сестрами. Ребенка похитили на рынке, когда мать взяла его с собой в город, чтобы продать урожай.

В том же году мальчик попал в дом неженатого американского бизнесмена, который практически 7 лет насиловал ребенка. Повзрослев, Билл связался с фондом Холта, но там ответили, что у них нет сведений о его биологических родителях.
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Поиск виновных

За последние 30 лет и в самой Южной Корее, и в государствах, куда отправляли сирот, образовались правозащитные группы и объединения, включая упомянутую DKRG.

В 1998 году 12 южнокорейских детей, усыновленных семьями Штатов и Европы, создали в Сеуле организацию Global Overseas Adoptees’ Link (GOAL). Спустя год им удалось добиться упрощения визового режима для этнических корейцев, выросших в иностранных приемных семьях. Активисты лоббировали предоставление им двойного гражданства, создавали специальные программы для поездок на историческую родину.

Участники организации также добились того, что в 2012 году парламент Республики Корея внес поправки в закон об усыновлениях, направленный на полный отказ от незаконного экспорта сирот и отказников.
Фото: istock / Panuwat Dangsungnoen

Несмотря на многолетние обвинения, власти инициировали первое официальное расследование незаконных усыновлений только в декабре 2022 года. Первые итоги расследования должны были появиться уже в начале 2024 года, но в январе комиссия продлила крайний срок до мая 2025 года.

Издание The Guardian смогло пообщаться с двумя бывшим соцработникам, которые 30 лет работали в самых крупных агентствах по усыновлению Южной Кореи.

Они признались, что подделывали документы для отправки детей за границу в качестве сирот. Сотрудники утверждают, что в ряде случаев матери сами просили не указывать сведенья о себе. Родительницы иногда бросали младенцев у дверей приюта и на железнодорожных станциях, что делало невозможной их идентификацию.

Другой сотрудник также рассказал о бедственном положении страны в те времена. Как утверждает соцработник, детдома были переполнены — в каждой комнате проживало по 20 детей, поэтому его желанием было поскорее отправить детей за рубеж, где они могли рассчитывать на лучшую жизнь.

«Раз они обвиняют нас и то, какой слаборазвитой страной тогда мы были, нам нужно принять это. Но все же разве они не должны быть нам благодарны за то, что мы помогли им оказаться там, где они сейчас?», — задался вопросом бывший корейский соцработник.
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Весь Эквадор остался без света после аварии на ЛЭП
Во всем Эквадоре пропало электричество в связи с аварией на ЛЭП
20 июня 2024, 03:24

Фото: istock/atosan

Авария на линии электропередачи и каскадное отключения генерирующих мощностей стало причиной отсутствия света во всем Эквадоре. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на министра общественных работ страны Роберто Луке.
«Немедленный отчет, который мы получили от CENACE (национальный оператор), говорит о сбое на линии электропередачи, который привел к каскадному отключению, поэтому энергоснабжение в национальном масштабе отсутствует» – написал чиновник в своем блоге.

Без электроснабжения остались 18 миллионов человек. На улицах городов отключились светофоры, телефонная связь работает с перебоями. Власти работают над устранением проблемы.

На сегодняшний день Эквадор переживает тяжёлый энергетический кризис. В связи с нехваткой генерирующих мощностей, низкого уровня воды в водохранилищах и прекращения импорта электроэнергии из Колумбии свет в стране отключался на несколько часов каждый день.

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#электричество
#свет
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Омбудсмен РФ Москалькова предложила вернуть наказание за домашнее насилие
20 июня 2024, 02:50

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала возвращение наказания за домашнее насилие. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».
Ранее Совет Федерации заслушал доклад о работе омбудсмена в 2023 году. В ходе мероприятия сенатор Людмила Нарусова спросила у Москальковой о возможности принятия в стране закона о домашнем насилии.

«Мы в прошлом году получили больше обращений по данному поводу, чем в 2022 (году). Это, конечно, не сотни, а несколько десятков жалоб. По каждому нам приходилось работать достаточно сложно», – сказала омбудсмен.

По её словам, при отсутствии телесных повреждений и иных тяжких последствий трудно доказать факт домашнего насилия. При этом уполномоченный по правам человека в России выступила за возвращение наказания за подобные правонарушения.

До этого стало известно, что на Украине растет число случаев домашнего насилия. По данным Министерства внутренних дел, в прошлом году Национальная полиция Украины зарегистрировала более 291 000 случаев такого правонарушения.

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#совет федерации
#права
#домашнее насилие
#россия
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