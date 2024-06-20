Судебные приставы провели в аэропорту Шереметьево акцию «Узнай о своих долгах»

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО
Информационную акцию «Узнай о своих долгах» провели в международном аэропорту Шереметьево подмосковные судебные приставы: они напомнили об ограничениях на вылет для должников и объяснили, как проверить наличие задолженностей, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.
«Гражданам рассказали, как узнать о наличии либо отсутствии задолженностей по различным категориям исполнительных документов, а также о способах их погашения и процедуре снятия ограничения права выезда за пределы России», — говорится в сообщении.Приставы показали, как работает онлайн-ресурс «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП, а также сервис «Ход снятия ограничения» на портале госуслуг. Они также объяснили, что информация об оплате долга поступает не мгновенно, а в течение 1-3 суток, поэтому избавляться от задолженностей следует заранее, а не в день вылета.
Участники акции также пояснили, что право покинуть страну ограничивают, если долг составляет более 30 тысяч рублей, а по социально значимым выплатам, таким как алименты или возмещение вреда, — более 10 тысяч рублей.
Читайте также:
Путин запретил взыскивать долги с пенсий и доплат инвалидов
Судебные приставы Подмосковья рассказали, когда должник теряет право выезда из России
В Подмосковье стартовали рейды против неплательщиков алиментов
Лев Каштанов