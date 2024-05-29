Путин запретил взыскивать долги с пенсий и доплат инвалидов

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Долги с пенсий инвалидов, включая детей-инвалидов, а также доплат к этим пенсиям взыскивать запрещено. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов.
«С соцпенсии по инвалидности, федеральной и региональной доплате к пенсии не может взыскиваться долг», – сказано в тексте закона.
Кроме того, запрет на взыскание долгов распространяется и на выплаты к пенсиям по потере кормильца из средств федерального бюджета. До этого такая норма распространялась только на региональный уровень.
Ранее глава государства подписал законы об освобождении тяжелобольных осужденных по решению суда, о лимите на банковские переводы и о создании открытого реестра должников по алиментам.
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