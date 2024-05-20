В Подмосковье стартовали рейды против неплательщиков алиментов

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Рейды, направленные на увеличение эффективности взыскания алиментных платежей, стартовали в Московской области в рамках всероссийской акции «Судебные приставы — детям», приуроченной ко Дню защиты детей, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.
«Акция проводится с 20 мая по 3 июня. В эти дни судебные приставы будут обходить адреса, по которым проживают неплательщики алиментов. Будут проводиться и совместные рейды с сотрудниками ГИБДД, направленные на выявление неплательщиков алиментов среди водителей», — говорится в сообщении.Запланировано также оказание юридической помощи по взысканию алиментов: для этого в рамках акции в подмосковных офисах МФЦ будут организованы консультации, которые проведут судебные приставы. Кроме того, приставы встретятся с должниками и взыскателями по исполнительным производствам, возбуждённым в интересах детей.
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