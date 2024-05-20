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В Подмосковье стартовали рейды против неплательщиков алиментов

20 мая 2024, 16:23
Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

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Рейды, направленные на увеличение эффективности взыскания алиментных платежей, стартовали в Московской области в рамках всероссийской акции «Судебные приставы — детям», приуроченной ко Дню защиты детей, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.


«Акция проводится с 20 мая по 3 июня. В эти дни судебные приставы будут обходить адреса, по которым проживают неплательщики алиментов. Будут проводиться и совместные рейды с сотрудниками ГИБДД, направленные на выявление неплательщиков алиментов среди водителей», — говорится в сообщении.
Запланировано также оказание юридической помощи по взысканию алиментов: для этого в рамках акции в подмосковных офисах МФЦ будут организованы консультации, которые проведут судебные приставы. Кроме того, приставы встретятся с должниками и взыскателями по исполнительным производствам, возбуждённым в интересах детей.

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#дети
#московская область
#подмосковье
#алименты
Глава Шатуры Артюхин принял участие в экологической акции «Лес будущего»
20 мая 2024, 16:39

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура

Более 150 жителей г.о. Шатура присоединились к экологической акции «Лес будущего». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Акция проводилась на делянке вблизи деревень Тархановская и Филисово.

«В акции принимали участие глава округа Алексей Артюхин, общественники, депутаты, молодёжь. Студенты Шатурского энергетического техникума посадили целую борозду молодых саженцев. Были и совсем юные жители. Никите Плонину 8 лет, и в такой экологической акции он принял участие впервые, приехав вместе с мамой, двумя братьями и сестрёнкой», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что деревья высаживали в рамках международной акции «Сад памяти».

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«Дальше уже некуда»: генерал ВСУ обличил ошибки руководства Украины
Генерал ВСУ: ситуация выходит из-под контроля из-за провала обороны на Украине
20 мая 2024, 16:19

Фото: iStock/Irina Piskova

Ситуация на Украине выходит из-под контроля из-за провала обороны.
Об этом в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос.

По его мнению, президент Владимир Зеленский и военное руководство не справились с задачей укрепления обороны на самых сложных участках фронта. За сложившуюся ситуацию кто-то обязательно должен понести ответственность, подчеркнул он.

Кроме этого, как утверждает эксперт, в марте и апреле этого года киевское руководство имитировало строительство фортификационных сооружений в Харьковской области и других регионах.

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#вс рф
#спецоперация
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Военный суд признал законным приговор Треповой
20 мая 2024, 16:19

Фото: istockphoto Rattankun Thongbun

Апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой* к 27 годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей за убийство военкора Владлена Татарского. Об этом 20 мая пишут «Известия».
Решение было утверждено Первым Западным окружным военным судом.

В понедельник в подмосковной Власихе Апелляционный военный суд рассмотрел жалобы и представления по приговору Треповой и Дмитрию Касинцеву, признанному виновным в укрывательстве Треповой. Заседание также транслировалось в Первом Западном окружном военном суде в Санкт-Петербурге, где присутствовали потерпевшие. Трепова и Касинцев участвовали по видеосвязи из СИЗО в Ленинградской области.

Законным признан и приговор Касинцеву, осужденному на 1 год и 9 месяцев колонии общего режима.

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* внесена в реестр террористов и экстремистов
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Заранее купил топор и жгуты: изувеченная экс-мужем Маргарита Грачева родила четвертого ребенка
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, родила четвертого ребенка: кто она, что известно
20 мая 2024, 15:51

Фото: iStock/FOTOKITA

Экс-ведущая программы «Близкие люди» 31-летняя Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, родила четвертого ребенка. Об этом она сообщила в социальных сетях. О том, как сложилась жизнь женщины после трагических событий, расскажет редакция «Радио 1».

Маргарита Грачева родила четвертого ребенка


На своей странице в социальной сети Грачева опубликовала сообщение, в котором рассказала, что ночью 18 мая она родила четвертого ребенка.

«Сегодня ночью нас стало на одного человека больше. 18 мая в 02.55. 3660 кг, 52см», — поделилась женщина.


Маргарита Грачева: кто она


Несколько лет назад общественность потрясла чудовищная история Маргариты Грачевой. Ее супруг отвез женщину в лес и топором отрубил ей кисти обеих рук. После инцидента Дмитрий сам отвез покалеченную супругу в больницу, где врачам удалось восстановить часть левой кисти. Вместо правой кисти девушке установили бионический протез.

За издевательства над женой Дмитрий был осужден на 14 лет.


За что муж Грачевой отрубил ей руки


Отношения в семье Маргариты и Дмитрия перестали быть идеальными задолго до трагедии. В какой-то момент женщина приняла решение развестись с мужем, с чем он был категорически не согласен. Дмитрий устраивал супруге беспричинные скандалы, порвал ее паспорт, следил за ней.

11 декабря 2017-го года супруг решился на страшное: он вывез супругу в лес и отрубил ей кисти рук. Позже следователи установили, что Дмитрий тщательно готовился к преступлению. Он заранее купил топор, жгуты и даже поинтересовался, сколько времени можно держать человека с подобными травмами в сознании и связанным.

После расправы над женой Дмитрий привез ее в больницу, а затем сдался полиции.


Личная жизнь Грачевой после трагедии


В 2020-м году Грачева вышла замуж. Ее новый избранник принял ее двух сыновей от первого брака и воспитывает как родных. В 2021-м у семейной пары родился сын Ярослав, а 18 мая Грачева вновь стала мамой, но пол ребенка до последнего не раскрывала. 19 мая Грачева сообщила, что родила девочку.


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Милонов предложил ввести меры поддержки для садоводов
20 мая 2024, 15:30

Фото: iStock/Valeriy_G

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой внедрить меры поддержки для российских садоводов.
Он пояснил, что ведения приусадебного хозяйства для страны имеет стратегическое значение, поэтому людям, занимающимся такой деятельностью, необходимо помогать.

«Целесообразна организация обеспечения российских садоводов льготными и бесплатными семенными материалами в период сева», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут.

В то же время стало известно, что в Москве с января по март 2024 года было обработано более 440 тыс. обращений за услугами и сервисами в сфере земли и имущества.

«Физлица и бизнес онлайн могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, обратиться за получением земельного участка, заключить допсоглашение к договору аренды и пр. Всего доступно около 30 продуктов. В I квартале 2024 года услугами воспользовались свыше 440 тыс. раз, что более чем на 15% превышает показатель аналогичного периода 2023 года», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства столицы слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Ранее главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, можно ли вырастить сакуру на дачном участке.

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#москва
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#садовод
#обращения
#поддержка
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Подмосковье получит около 200 млн рублей на достройку и модернизацию школ
20 мая 2024, 15:27

Фото: iStock/Zhang Shu

Почти 200 миллионов рублей будет выделено Московской области из федерального бюджета на завершение строительства и модернизацию общеобразовательных школ в рамках распоряжения о перераспределении более 13 млрд рублей, которое подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Более 13 млрд рублей будут направлены в 12 регионов, где в общей сложности создадут свыше 20 тысяч новых учебных мест. Московская область получит пости 200 млн рублей», — говорится в сообщении.
Как отметил председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов, такая поддержка от федеральных властей расширит возможности региона в реализации поручений президента России.

«В Московской области уделяется повышенное внимание строительству социальных объектов, так как темпы строительства жилья у нас одни из самых высоких в стране», — добавил Брынцалов.
Он также сообщил, что в текущем году на работы в рамках областной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» планируется потратить почти 64 млрд рублей, из которых около 48 млрд поступят из регионального бюджета.

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#игорь брынцалов
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье на фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» выступят народные артисты
20 мая 2024, 15:14

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

На литературном фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» в Подмосковье выступят народные артисты России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» пройдет в усадьбе «Большие Вяземы» государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина.

«7 июня откроется фестиваль с моноспектакля народного артиста России Константина Райкина «Самое любимое», в котором он прочтет стихи Александра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова и Осипа Мандельштама. 8 июня на сцене выступит Виктор Сухоруков со спектаклем «Счастливые дни», представляющим монолог о людях и испытаниях, которые они проходят в течение жизни.Также 8 июня состоится музыкально-драматический мультимедийный проект артистов и музыкантов содружества «САМи», — поделились в пресс-службе.

Завершится фестиваль 9 ​июня. Полную программу всех дней ​фестиваля можно найти на ​официальном сайте проекта.

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#одинцово
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Бюст святого равноапостольного Николая Японского появился в посёлке Правдинский
20 мая 2024, 14:48

Фото: Пушкинское Благочиние

В посёлке Правдинский открыли памятник равноапостольному Николаю Японскому. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский, он посвящён памяти погибших в зоне СВО воинов.
Бюст расположен на территории Никольского храма, настоятелем в котором служит протоиерей Кирилл (Соколов). Это один из основателей и организаторов Православного турнира единоборств на Кубок имени Николая Японского.
«В 2022 году из профессиональных спортсменов был создан боевой отряд «Союз» для участия в СВО. Некоторые выступали на «Кубке Равноапостольного Николая Японского». Недавно трое из них погибли. Памятник посвятили им. Имена Сергея Увицкого, Михаила Тюляндина и Максима Стребцова высечены на гранитном постаменте», – отметил священник.
Торжественное освящение монумента провёл благочинный Пушкинского церковного округа отец Василий Ковальчук. Акция собрала около 70 человек. Фото: Пушкинское Благочиние

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#московская область
#подмосковье
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В Одинцове Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл литургию
20 мая 2024, 14:33

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл литургию в Георгиевском соборе в Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Литургия состоялась 19 мая в Георгиевском соборе. На богослужении присутствовал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Поблагодарил Святейшего Владыку от всех прихожан и от себя лично за особое внимание и попечение, которые он оказывает нашему Одинцовскому округу. Это уже не первое Патриаршее богослужение в Георгиевском соборе. Но это всегда для нас огромное, исключительное событие. Тем более сегодня, в период светлых сорока дней, когда Церковь продолжает праздновать и славить Пасху Христову», — поделился глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Также богослужение транслировалась в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», гже все желающие могли онлайн побывать на литургии.

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