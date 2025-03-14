«Увидела масштаб личности»: Пелагея вспомнила об участии SHAMANa в проекте «Голос»

Пелагея (Фото: Телеграм @pelageya_of)
Певица Пелагея заявила, что поняла «масштаб личности» Ярослава Дронова, выступающего ныне под сценическим псевдонимом SHAMAN, ещё в 2014 году, когда он принимал участие в проекте «Голос» и выступал за её команду.
О своей изначальной уверенности в том, что исполнитель добьётся популярности, она рассказала в эфире шоу «Как это было с Яной Чуриковой». Артистка с теплом говорила о своём бывшем подопечном, добившемся теперь значительных карьерных высот и зрительского признания.
Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: Телеграм @shaman_channel)
Она также добавила, что талант певца был заметен ещё тогда, 11 лет назад, когда он исполнял композиции в народном стиле. Было очевидно, что исполнитель многого достигнет в профессии и на сцене.
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«Сразу было понятно, что он не будет петь только для близких и друзей, радовать их. Масштаб личности другой. Поэтому все, что происходит с ним сейчас, абсолютно заслуженно и естественно для меня», — заявила Пелагея.
Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: Телеграм @shaman_channel)
Она также добавила, что талант певца был заметен ещё тогда, 11 лет назад, когда он исполнял композиции в народном стиле. Было очевидно, что исполнитель многого достигнет в профессии и на сцене.
«Я всегда его просто очень любила. Тогда не было еще SHAMANа, но был молодой очень талантливый певец, четко понимающий, чего он хочет, как он это хочет делать. Он уже тогда занимался и народной песней. Это было очень круто уже тогда», — заключила бывшая звёздная наставница теперь уже не менее звёздного певца.
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Александр Бойцов