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Пелагея отдохнула в горах в Сочи вместе с дочкой

Пелагея отдохнула в горах в Сочи вместе с восьмилетней дочерью Таисией
Пелагея (Фото: Instagram*/pelageya_insta)

Пелагея (Фото: Instagram*/pelageya_insta)

Певица Пелагея (Пелагея Сергеевна Ханова) и ее восьмилетняя дочка Таисия отдохнули в сочинских горах. Фото с отдыха исполнительница опубликовала в социальных сетях.
Как отмечают журналисты, снимок сделан в загородном доме. В кадре у Хановой распущенные волосы, а также легкий макияж.
Фото: Instagram*/pelageya_insta

В июне прошлого года Таисия очень расстроилась, ведь из-за отцовского запрета она не полетела на летний отдых в Турцию, который ей подарила бабушка. Позже запрет был снят.

Пелагея была замужем за хоккеистом Иваном Телегиным, пара развелась в 2020 году.

Ранее сообщалось, как сейчас живет звезда сериала Next Екатерина Волкова с детьми. Подробности в нашем материале.

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Жуткие побои, три неудачных брака и аборт: как сейчас живет Екатерина Волкова и ее дети от Эдуарда Лимонова
23 февраля 2025, 19:08

Екатерина Волкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На момент знакомства с писателем, политиком и мастером эпатажа Эдуардом Лимоновым Екатерине Волковой было слегка за тридцать. За плечами у него было четыре брака, а актриса, неоднократно побывав замужем, воспитывала дочь.
О том, как живет Екатерина Волкова сегодня и что известно о ее личной жизни — в материале «Радио 1».

Биография Екатерины Волковой


Екатерина Волкова родилась 16 марта 1974 года. Большую часть детства она провела в Тольятти. Отец будущей актрисы рано ушел из семьи, однако когда в преклонном возрасте он тяжело заболел и остался один, то мать Волковой приняла мужчину назад и заботилась о нем.

С юных лет Екатерину тянуло к искусству, ее кумиром была Алла Пугачева. Она пела в хоре, играла на фортепиано и планировала стать дирижером. В 1994 году Волкова поступила в студию при тольяттинском театре «Колесо»; в театре её многому научил первый наставник, народный артист России, главный режиссёр Глеб Дроздов. Через год Екатерина поступила в Ярославский театральный институт на курс профессора Вячеслава Шалимова, а в 1997 году перевелась в ГИТИС.

Своего первого мужа артистка встретила в 16 лет. Алексей работал механиком на заводе, как и многие в то время, оказался близко к криминальному миру. В браке родилась дочь Валерия.

Непростой характер мужа, его протесты против стремления Екатерины стать актрисой и сильнейшие побои, в результате которых она оказалась в реанимации, разрушили семью. Пара развелась, а Волкова вместе с дочерью переехала в Москву.

Талантливую и эффектную студентку сразу взяли в Ленком, и она начала получать ведущие роли и сниматься в кино. Вскоре у Екатерины начались отношения с режиссером Эдуардом Бояковым. По просьбе любимого человека она даже решилась прервать беременность от него, но спустя время узнала, что режиссер изменяет ей с подругой Ксенией Раппопорт.

Затем актриса познакомилась с продюсером Сергеем Члиянц, за которого вышла замуж. Союз продлился недолго, пара разошлась из-за непреодолимых разногласий.

О таких разных супругах


Проблемы в личной жизни Екатерины стали отрицательно сказываться на ее самочувствии. По совету бывшего избранника, артистка начала читать произведения Эдуарда Лимонова, и в глубине души, уже влюбилась в ход мыслей этого человека.

Спустя небольшой промежуток времени на одном из мероприятий актриса познакомилась с политиком лично. Отношения пары начались очень стремительно и помехой им не стала даже разница в возрасте в 30 лет. Под влиянием возлюбленного, Волкова стала интересоваться политикой, посещала митинги и даже побрилась наголо. Она была на седьмом месяце беременности, когда вышла замуж за Лимонова. В 2006 году на свет появился сын писателя Богдан, а еще через пару лет дочь Александра.

Эдуард Лимонов с Екатериной Волковой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сначала супруги жили в квартире актрисы вместе с ее старшей дочерью Валерией. Однако крики собственного сына раздражали Лимонова, в результате он съехал от супруги и сына. Любые просьбы Екатерины о материальной помощи политик игнорировал, называя ее «мещанкой». Постепенно становилось все яснее, что роль отца Лимонову чужда, и его куда сильнее интересует будущее человечества. Поведение супруга артистка даже оправдывала, называя себя провокатором, ведьмой, которая требовала от мужа жертв ради детей и семьи.

До рождения общей дочери оставалось несколько месяцев, когда пара развелась.

О жизни после и детях


В 2020 году в возрасте 77 лет политик покинул этот мир. В последние дни жизни, когда онкология давала о себе знать все сильнее, писатель почти не виделся с детьми, чтобы они не вспоминали его больным и слабым.

Сегодня Екатерина Волкова продолжает выходить на сцену, активно снимается в кино и воспитывает детей. Крест на своей личной жизни артистка не поставила и даже несколько лет жила в гражданском браке с бизнесменом Василием Дюжевым. При этом она всегда говорила, что такого же глубокого и интересного человека как бывший муж пока не встретила.

Примечательно, что уже несколько лет младшие сын и дочь живут в отдельной квартире, которую им подарила мать. По мнению Волковой, так проще справиться с переходным возрастом и обрести независимость. Екатерина уверена, что ее сын очень похож на своего отца. Всем своим детям и двум внукам артистка активно помогает.

Екатерина Волкова с семьей (Фото: Инстаграм* @volkovawolka)

Старшая дочь Волковой, Валерия, уже несколько лет живет в Германии, получила образовании в Марбургском университете, проводит сеансы психотерапии через танцы. В 2022 году у нее родился сын Тимофей.

Сын Богдан учился в школе с углубленным изучением английского, где получает образование и младшая дочь Александра. Младшие дети носят настоящую фамилию своего отца Савенко.

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«В Париже работу журналистов не чистят»: скандал Жанны Агалаковой, почему ведущую Первого канала признали иноагентом
23 февраля 2025, 18:06

Жанна Агалакова* (Фото: Instagram***@ zhanna_agalakova)

Бывшая российская журналистка и телеведущая Жанна Агалакова* долго провоцировала бывшую родину. И вот 21 февраля этого года Министерство юстиции России внесло её в список иностранных агентов. О карьере журналистки и причинах отказа от профессии и страны читайте в материале «Радио 1».

Нелёгкий путь журналиста


Жанна Агалакова* родилась 6 декабря 1965 года в городе Киров. В детстве она хотела быть артисткой цирка, следователем, переводчицей, архитектором, но к окончанию школы решила стать филологом. Поступала юная Жанна* в Ленинградский университет, но по конкурсу не прошла. Молодая особа решила потратить год на подготовку к повторному поступлению, и на это время она устроилась секретарём главного редактора газеты «Комсомольское племя» в родном Кирове.

За короткое время работы в газете Агалакова* втянулась в работу, и мечты о филологии растворились. Поступила она на газетное отделение факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Во время прохождения практики в студенческие годы она оказалась на телеканале ОРТ, где работала над программой «Взгляд».

После окончания университета Жанна Агалакова* начала свою карьеру в телестудии Министерства внутренних дел. Затем она заняла пост пресс-секретаря в Международной организации по борьбе с наркоманией. Позже она стала работать журналистом и писать статьи для различных изданий.

В 2000 году Агалакова* присоединилась к РИА «Новости», где начала свою деятельность в качестве автора новостей для светской хроники. Однако её наиболее значимое достижение связано с телевидением, в которое она пришла в 1995 году. В этом году Жанна* заняла должность ведущей утренней информационной программы «Сегодня» на НТВ.

Спустя три года она приняла решение перейти на Первый канал, где её карьера продолжила развиваться. В начале работы на новом канале Жанна* вела выпуски новостей и программу «Время», что позволило ей укрепить свои позиции в мире телевидения. С 2005 года Агалакова* стала собственным корреспондентом Первого канала во Франции, что открыло перед ней новые горизонты и возможности для профессионального роста.

Личная жизнь


Жанна Агалакова* и Джорджо Савоной (Фото: Instagram***@ zhanna_agalakova)

Мужем Жанны Агалаковой* стал итальянский учёный Джорджо Савоной. Они познакомились в 1991 году в Суздале на международной конференции, посвящённой борьбе с преступностью. Десять лет возлюбленные периодически находились в разных странах, но потом снова воссоединялись. В 2001 году пара решила узаконить свои отношения.

Спустя год у них появилась дочь Алиса. Агалакова* напросилась на должность зарубежного корреспондента, и семья переехала в Париж. Супруга журналистка устроила к себе на работу телеоператором. Так ученый Джорджо сменил профессию и начал снимать материалы для программы Жанны* на Первом канале.

Получилось завидно комфортно: семья жила в служебной квартире, получала достойные зарплаты от канала, при этом необходимости ездить в Россию не было. Но этого оказалось недостаточно, в 2022 году журналистка и ее оператор написали заявление на увольнение.


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Мнимый борец с пропагандой

Жанна Агалакова* (Фото: Instagram***@ zhanna_agalakova)

Последний выход Жанны Агалаковой* в эфир был 17 февраля 2022 года. После заявления об увольнении журналистка отработала две недели, и никто с канала ее слезно не умолял остаться, что явно зацепило звезду эфира. Кроме того, ее попросили в короткий срок освободить служебное жилье, что тоже почему-то стало неожиданностью для Агалаковой*.

После таких «возмутительных действий» Первого канала от журналистки последовали порции откровенного бреда на тему, что ей не давали публиковать материал, который она хочет, и что в Париже работу журналистов никто не «чистит», и вообще ей надоело записывать репортажи под диктовку работодателя. То есть 20 лет работы на канале все было хорошо, а главное, очень удобно и прибыльно, а потом с ее звездной личностью перестали считаться.

В общем, жизнь в стране, которая на открытии Олимпийских игр парадирует тайную вечерю в составе трансгендеров** и гомосексуалистов**, явно наложила отпечаток на бывшую ведущую Первого канала. В сентябре 2022 года Агалакова* решила поучить президента России управлять страной и демонстративно отправила свои награды с запиской напрямую в Кремль. Этот жест не оценила даже публика в Париже, выглядело откровенно смешно.

Для комфортной жизни нужен стабильный доход, а семья Агалаковой* его лишилась. Пока еще остаются сбережения, журналистка учит французский и занимается активной пропагандой против бывшей родины. За распространение недостоверной информации о действиях властей России, а также выступлений против специальной военной операции Жанну Агалакову* внесли в список иноагентов.


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*Жанна Агалакова признана Минюстом РФ иноагентом
**Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Названа причина ссоры сыновей Орбакайте
Сыновья Орбакайте Дени и Никита поругались из-за отказа Байсарова переезжать
23 февраля 2025, 16:43

Кристина Орбакайте (Фото: (Фото: Instagram*/orbakaite_k)

Сыновья певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров и Никита Пресняков поругались из-за того, что Байсаров отказался переезжать в США из России. Об этом пишет POPCAKE, ссылаясь на источник, близкий к знаменитостям.
«Братья разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул РФ почти 2 года назад. Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живет счастливо в Москве, с мамой Кристиной тоже практически не общается», — пояснил источник.

Уточняется, что Дени остался в России из-за собственного бизнеса, а также из-за своей второй половинки. Мужчина создал ивент-агентство «Аутерра».

Ранее стало известно, кем в Израиле считают Пугачеву.

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#мир
#россия
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#семья
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«Для нее нет мест!»: Пугачеву назвали «старухой» в Израиле после скандала в кафе
Пугачеву не пустили в кафе и назвали «старухой» после скандала в Израиле
23 февраля 2025, 15:57

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Instagram**/alla_orfey)

Аллу Пугачеву никто не знает в Израиле, считая ее совершенно обычной пожилой женщиной. Об этом рассказал государственный деятель страны Яков Кедми на YouTube-канале Stmegi TV.
Собеседник пересказал конфликт в кафе со слов своей супруги, которая присутствовала там. По ее словам, все произошло на фоне нехватки свободных мест в заведении.

«Ей (Пугачевой — прим. ред.) говорят, что мест нет, а она, мол, как же так, я Алла Пугачева, найдите. Ей объясняют: «Вы не заказали, мест нет». И начинается конфликт. Она не понимает: как так, для нее нет мест! А девушка, стоящая на входе, не понимает, что эта старуха, не говорящая на иврите, от нее хочет, когда ей объясняют, что нет мест», — рассказал Кедми.
Он добавил, что в такой ситуации оказались все звезды-эмигранты из российского шоубиза.

Кедми резюмировал, что эмигрировавшим знаменитостям тяжело признать, что в сегодняшнем мире они такие же, как и остальные, в то время как тот мир, где они были популярны, они оставили в прошлом.

Ранее стало известно, что журналистка Маргарита Симоньян провела первый эфир «Ч.Т.Д» вместо своего мужа Тиграна Кеосаяна.

*Признан иноагентом в РФ

**Запрещен в РФ
#мир
#россия
#израиль
#звёзды
#шоу-бизнес
#алла пугачёва
#скандал
#кафе
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«Нет такого обаяния»: Симоньян провела первый выпуск «Ч.Т.Д» вместо Кеосаяна
Симоньян провела первый выпуск «Ч.Т.Д» вместо Кеосаяна
23 февраля 2025, 14:14

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram/margaritasimonyan)

Первый выпуск проекта «Ч.Т.Д» вместо телеведущего Тиграна Кеосаяна провела его супруга, главред RT Маргарита Симоньян.
«Пока мы его ждем, на пост заступаю я. Пост не может оставаться брошенным. Я буду вести эту программу, пока он не вернется, но это будет совсем другая программа. У меня нет ни такого чувства юмора, не такого обаяния, не такой искрометности, как у него», — сказала журналистка, представляя проект.
Эфир был посвящен артистке Валентине Серовой, которая восхищала самого Иосифа Сталина. Говоря о биографии советской звезды, Симоньян прочла стихотворение, написанное Константином Симоновым в военные годы и адресованное Серовой.

«Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера», — прочла Симоньян.
Она подчеркнула, что строчки в настоящее время отзываются в ней особой болью.

Ранее сообщалось, что близкие Тиграна Кеосаяна надеются на его исцеление.

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#мир
#россия
#звёзды
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#маргарита симоньян
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