Пелагея отдохнула в горах в Сочи вместе с дочкой

Пелагея (Фото: Instagram*/pelageya_insta)
Певица Пелагея (Пелагея Сергеевна Ханова) и ее восьмилетняя дочка Таисия отдохнули в сочинских горах. Фото с отдыха исполнительница опубликовала в социальных сетях.
Как отмечают журналисты, снимок сделан в загородном доме. В кадре у Хановой распущенные волосы, а также легкий макияж.
Фото: Instagram*/pelageya_insta
В июне прошлого года Таисия очень расстроилась, ведь из-за отцовского запрета она не полетела на летний отдых в Турцию, который ей подарила бабушка. Позже запрет был снят.
Пелагея была замужем за хоккеистом Иваном Телегиным, пара развелась в 2020 году.
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*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/pelageya_insta
В июне прошлого года Таисия очень расстроилась, ведь из-за отцовского запрета она не полетела на летний отдых в Турцию, который ей подарила бабушка. Позже запрет был снят.
Пелагея была замужем за хоккеистом Иваном Телегиным, пара развелась в 2020 году.
Ранее сообщалось, как сейчас живет звезда сериала Next Екатерина Волкова с детьми. Подробности в нашем материале.
Читайте также:
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«Для нее нет мест!»: Пугачеву назвали «старухой» в Израиле после скандала в кафе
*Запрещен в РФ
Никита Кротов