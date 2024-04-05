Судебное производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах прекращено

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Судебное производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в иконах из Украины в Россию прекращено. Об этом РИА Новости сообщили в Пензенском областном суде.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ совместно с таможенниками накрыли контрабандный канал доставки на территорию России взрывчатки из Украины, которая шла транзитом через европейские страны. Её обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на КПП на латвийско-российской границе. Всего было изъято 27 готовых к применению бомб, 70 килограмм пластичного взрывчатого вещества и 91 электродетонатор.
Отмечается, что суд прекратил дело в отношении задержанного ранее Хочбара Джамалова. Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного перемещения через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
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Отмечается, что суд прекратил дело в отношении задержанного ранее Хочбара Джамалова. Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Анастасия Чинкова