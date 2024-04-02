ФСБ перекрыла контрабандный канал доставки в РФ взрывчатки из Украины

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Сотрудники ФСБ при содействии ФТС выявили и перекрыли контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки из Украины транзитом через страны Евросоюза, сообщает ТАСС.
Обнаружить взрывчатое вещество удалось на пункте пропуска в Псковской области.
В кузове автомобиля, который перевозил православные иконы и церковную утварь с Украины нашли иностранную взрывчатку, из груза достали 27 бомб.
Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили части выстрела к РПГ-7 и 91 электродетонатор. У водителя задержанного авто российское и украинское гражданство. По информации ведомства, груз со взрывчаткой и вооружением беспрепятственно преодолел шесть стран ЕС.
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Анастасия Хохлова