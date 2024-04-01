ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Калужской области

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Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.
Отмечается, что неизвестный житель области пытался поджечь объект железнодорожной инфраструктуры. Эта попытка поджога была своевременно пресечена сотрудниками ФСБ.
В настоящее время подозреваемого в подготовке диверсии задержали. В отношении него было возбуждено два уголовных дела: за террористический акт, подготовку к преступлению и покушение на преступление.
Накануне стало известно, что в Махачкале и Каспийске введён режим контртеррористической операции. Сотрудниками ФСБ уже задержаны несколько лиц, подозреваемых в подготовке терактов на территории России.
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В настоящее время подозреваемого в подготовке диверсии задержали. В отношении него было возбуждено два уголовных дела: за террористический акт, подготовку к преступлению и покушение на преступление.
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Анастасия Чинкова