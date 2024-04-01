Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Калужской области

ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Калужской области

01 апреля 2024, 15:34
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.
Отмечается, что неизвестный житель области пытался поджечь объект железнодорожной инфраструктуры. Эта попытка поджога была своевременно пресечена сотрудниками ФСБ.

В настоящее время подозреваемого в подготовке диверсии задержали. В отношении него было возбуждено два уголовных дела: за террористический акт, подготовку к преступлению и покушение на преступление.


Накануне стало известно, что в Махачкале и Каспийске введён режим контртеррористической операции. Сотрудниками ФСБ уже задержаны несколько лиц, подозреваемых в подготовке терактов на территории России.

Читайте также:

ФСБ: задержанные в Дагестане боевики готовили теракт в Каспийске

ФСБ: Задержанные в Дагестане боевики спонсировали террористов из «Крокуса»

Задержанную ФСБ россиянку осудили за попытку теракта в Запорожской области
#фсб
#теракт
#железная дорога
#преступление
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При взрыве автомобиля в Старобельске погиб замглавы ЦООО Валерий Чайка
В Старобельске взорвали машину замглавы ЦООО Валерия Чайки, он погиб на месте
01 апреля 2024, 15:59

Фото: iStock/Prathaan

В Старобельске в ЛНР неизвестные подорвали автомобиль заместителя руководителя ГУ ЛНР «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Валерия Чайки. Он погиб на месте. Об этом сообщил глава города Владимир Чернев.
«1 апреля 2024 года в 13.30 возле Старобельского филиала ФГБОУ ВО "ЛГПУ" был совершён подрыв машины. В результате происшествия погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка», — написал Чернев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте происшествия работают представители Следственного комитета по ЛНР, МЧС, полиция и Росгвардия. Выясняются обстоятельства ЧП.

Чернев также призвал местных жителей быть внимательными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных действиях.
#полиция
#росгвардия
#мчс
#чп
#происшествия
#telegram
#машины
#лнр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Девятилетняя школьница упала в люк во время хоррор-квеста на юге Москвы
01 апреля 2024, 15:46

Фото: iStock/terex

Девятилетняя школьница упала в люк во время хоррор-квеста в торговом центре «Ривьера» на Автозаводской улице на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Отмечается, что девочка провалилась вниз на 2,5 метра. Пострадавшая сильно испугалась и ударилась головой, ее госпитализировали.

В ведомстве подчеркнули, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия. Специалисты оценят безопасность и исполнение персоналом своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Хакассии ребенок провалился в канализационный люк и утонул. Трагедия произошла 26 июля в поселке Изыхские Копи Алтайского района. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ФСБ: задержанные в Дагестане боевики готовили теракт в Каспийске

SHOT: В Москве 2300 человек эвакуировано из РХТУ им. Д.И. Менделеева из-за угрозы взрыва

В Геленджике перевернулась маршрутка с пассажирами, шесть человек пострадали
#ребёнок
#трагедия
#безопасность
#человек
#специалисты
#происшествия
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пять человек погибли при столкновении автобуса и поезда в Ярославской области
01 апреля 2024, 15:28

Фото: iStock/gorodenkoff

В селе Берендеево Ярославской области пять человек погибли в результате столкновения автобуса и поезда, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По информации СМИ, трагическая авария произошла на регулируемом переезде в селе Берендеево Ярославской области. Рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом.

В настоящий момент известно о пяти погибших и двух пострадавших, иных подробностей случившегося пока не приводится.

Напомним, ранее экскурсионный автобус из Московской области столкнулся с фурой в Северной Осетии. 11 человек, включая ребёнка, были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«112»: Детям пришлось выпрыгивать из окон автобуса после ДТП в Пятигорске

В Петербурге полицейские попали в ДТП по пути на избирательный участок, один погиб

Три человека погибли и пять пострадали после массового ДТП в Саратовской области
#дтп
#автобус
#поезд
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах спасатели освободили девочку, застрявшую ногой в скамейке
01 апреля 2024, 15:25

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пятилетняя девочка застряла ногой между досками в скамейке во дворе и не смогла самостоятельно выбраться, ей на помощь пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«К спасателям обратилась мама девочки. Она позвонила в «Службу-112» и рассказала, что девочка сидела на скамейке, поджав ноги под себя, а когда решила развернуться, то одна нога попала в отверстие между спинкой и сиденьем и застряла там коленкой так прочно, что вытащить её самостоятельно нет никакой возможности», — говорится в сообщении.
Спасатели сразу выехали по вызову. Прибыв на место, они успокоили ребёнка, а затем, используя ручной инструмент, разжали доски скамейки. Ножку удалось освободить. В результате инцидента ребёнок не пострадал, медицинская помощь её не понадобилась.

Читайте также:

Подмосковные спасатели освободили из запертого дома двухлетнего мальчика

Полицейский проехал 1,5 км на капоте при задержании банды грабителей

«Голая вечеринка по-краснодарски»: полиция разыскивает девушек за непотребства на улице
#мытищи
#спасатели
#девочка
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Привёз оружие в Мытищи»: Задержанный в Дагестане боевик помогал террористам из «Крокуса»
Задержанный в Махачкале боевик сознался в помощи террористам из «Крокуса»
01 апреля 2024, 14:26

Фото: iStock/shironosov

Задержанный в Дагестане иностранный боевик признался, что обеспечил террористов, атаковавших «Крокус сити холл», оружием и деньгами. Видео допроса публикует Shot.
«Я отвёз оружие тем ребятам, которые напали на "Крокус" в Москве», — признался боевик.

Он уточнил, что оружие террористам доставили в подмосковный город Мытищи. Его привезли из Махачкалы. Кроме того, задержанные боевики переводили исполнителям теракта в «Крокусе» деньги.

Также в ходе допроса боевик рассказал, что он и трое его подельников планировали устроить взрыв в Каспийске. А именно — в парке Победы или на набережной, то есть там, где будет большое скопление людей.

Напомним, 31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны преступники, которые готовились совершить теракт. В ходе осмотра мест задержания террористов были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство, полностью готовое к применению. Задержанные террористы, предположительно, имели прямое отношение к преступникам, атаковавшим «Крокус Сити Холл».

Читайте также:

ФСБ: Задержанные в Дагестане боевики спонсировали террористов из «Крокуса»

ФСБ: задержанные в Дагестане боевики готовили теракт в Каспийске

«Парень из простой крестьянской семьи»: появились подробности жизни террориста Мирзоева*

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#деньги
#мытищи
#оружие
#взрыв
#город
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ: задержанные в Дагестане боевики готовили теракт в Каспийске
01 апреля 2024, 14:06

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ предотвратила теракт в Каспийске, готовившийся задержанными в Дагестане преступниками. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что террористы планировали устроить взрыв на городской набережной. Об этом правоохранительным органам рассказал один из задержанных. По его словам, террористы хотели взорвать набережную при большом скоплении людей, после чего покинуть РФ.



Ранее сообщалось, что задержанные в Дагестане иностранные боевики финансировали террористов, которые устроили теракт в «Крокус сити холле».

Напомним, 31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, которые готовились совершить теракт. В ходе осмотра мест задержания террористов были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство, полностью готовое в применению. Задержанные террористы, предположительно, имели прямое отношение к преступникам, атаковавшим «Крокус Сити Холл».

Читайте также:

ФСБ: Задержанные в Дагестане боевики спонсировали террористов из «Крокуса»

В Дагестане объявили режим контртеррористической операции

SHOT: В Москве 2300 человек эвакуировано из РХТУ им. Д.И. Менделеева из-за угрозы взрыва

#оружие
#фсб
#теракт
#взрыв
#террористы
#боеприпасы
#операции
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ: Задержанные в Дагестане боевики спонсировали террористов из «Крокуса»
01 апреля 2024, 13:38

Фото: iStock/BrianAJackson

Задержанные в Дагестане иностранные боевики финансировали террористов, которые устроили теракт в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в ФСБ.
Уточняется, что всего в ячейку входило четыре человека. Они также собирались совершить теракт в Каспийске, после чего должны были покинуть территорию России.

Напомним, 31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, которые готовились совершить теракт. В ходе осмотра мест задержания террористов были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство, полностью готовое к применению. Задержанные террористы, предположительно, имели прямое отношение к преступникам, атаковавшим «Крокус Сити Холл».

Читайте также:

В Дагестане объявили режим контртеррористической операции

В Дагестане задержали троих террористов в ходе КТО

Задержанные в Дагестане террористы имели отношение к напавшим на «Крокус»
#оружие
#теракт
#террористы
#боеприпасы
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спасатели освободили из запертого дома двухлетнего мальчика
01 апреля 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Двухлетний мальчик случайно заперся в частном доме и оставил мать на улице, женщине пришлось вызвать спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Инцидент произошёл в одном и садоводческих товариществ Можайского городского округа. Женщина вышла забрать вещи из припаркованного на участке автомобиля, а в это время её двухлетний сын, находящийся в доме, закрыл изнутри входную дверь на щеколду и не смог открыть», — говорится в сообщении.
К приезду спасателей женщина, которая оказалась на улице в лёгкой одежде, уже успела замерзнуть. Спасатели дали её бушлат и попросили отвлекать сына разговором через окно. В это время они с помощью слесарных инструментов вскрыли окно в ванной, попали через него в дом и открыли входную дверь.

Мальчик в ходе инцидента не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.

Читайте также:

В Алтайском крае спасатели эвакуировали девять человек из затонувшего автобуса

В Ленинском округе затопило собачий приют, воду откачивают спасатели и коммунальщики

Подмосковные спасатели рассказали, как помочь попавшим в беду животным
#можайск
#спасатели
#мособлпожспас
#мальчик
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полицейский проехал 1,5 км на капоте при задержании банды грабителей
01 апреля 2024, 13:17

Фото: iSock/Dzurag

В Оренбургской области полицейский при задержании банды серийных домушников проехал полтора километра на капоте автомобиля, на котором преступники пытались сбежать от погони. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
В январе полицейские приступили к поиску воров, которые ограбили несколько дач в Новотроицке. На одном из участков была установлена камера видеонаблюдения, по которой удалось опознать грабителей. Сотрудники полиции приехали на задержание и обнаружили автомобиль, в котором сидели подозреваемые. Они сразу же попытались скрыться.

Один из полицейских взялся за дверь машины, но не удержался. А второй оказался на капоте и проехал полтора километра на разгоняющемся автомобиле. В это время он разбил лобовое стекло и потребовал остановить машину, однако это требование было проигнорировано водителем.

Тогда полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух и попытался вытащить ключ из замка зажигания. Один из преступников ударил сотрудника по руке, а водитель резко повернул руль, после чего полицейский свалился на дорогу.

Преступников всё же удалось задержать. В автомобиле были обнаружены украденные с дач вещи.

Читайте также:

Москвич снял квартиру в Дмитрове и украл оттуда два телевизора

Петербуржец украл деньги у любимой, чтобы повысить уровень персонажа в игре

Москвичка перелезла через ограду и украла все подснежники в Ботаническом саду
#полицейские
#автомобиль
#задержание
#воры
#оренбургская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф