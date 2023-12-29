Судьи по делу экс-мэра Екатеринбурга Контеева взяли самоотвод

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Сегодня, 29 декабря, должен был быть вынесен окончательный приговор по делу бывшего мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Однако в последний момент двое из трёх судей апелляционной инстанции внезапно объявили о самоотводе.
Напомним, бывший чиновник обвиняется по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), а также по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). За эти преступления суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Сам он свою вину не признаёт, пишет «Коммерсант».
До уголовного преследования Контеев работал в городской администрации Екатеринбурга, а с 2000 года занимал должность вице-мэра. Сторона защиты доказала отсутствие состава преступления в деле о покушении на убийство, по которому ранее были осуждены более десяти человек. В рассмотрении их уголовных дел участвовали двое судей из нынешнего состава суда. Поскольку судьи не могут пересматривать собственное же решение, они заявили о самоотводе.
Следующее заседание пройдёт 24 января в новом судебном составе.
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До уголовного преследования Контеев работал в городской администрации Екатеринбурга, а с 2000 года занимал должность вице-мэра. Сторона защиты доказала отсутствие состава преступления в деле о покушении на убийство, по которому ранее были осуждены более десяти человек. В рассмотрении их уголовных дел участвовали двое судей из нынешнего состава суда. Поскольку судьи не могут пересматривать собственное же решение, они заявили о самоотводе.
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Александр Бойцов