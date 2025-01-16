Суды Подмосковья с начала года рассмотрели 67 дел о нарушениях в работе коммунальщиков

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье с начала года суды рассмотрели 67 дел о нарушениях в работе коммунальных служб. В процессах участвовали специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Всего было зарегистрировано 10 дел по понуждениям. 40 дел касаются оспаривания ненормативных правовых актов. Есть и дела об оспаривании протоколов общего собрания собственников жилья. Они либо удовлетворены, либо находятся в процессе рассмотрения, либо на стадии апелляции», – говорится в сообщении.В министерстве назвали обращение в суд крайней мерой, если коммунальные службы не выполняют свои обязательства в срок. Однако она действительно работает.
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Лора Луганская