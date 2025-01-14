В Подмосковье по заявкам жителей в праздники отремонтировали более 240 лифтов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В новогодние праздники по заявкам жителей Подмосковья в многоквартирных домах восстановили работу более 240 лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Качественная работа лифтов – залог безопасного и комфортного проживания в МКД. Обслуживают и ремонтируют лифты предприятия, специализирующиеся на этом виде работ. А управляющие компании обязаны следить за состоянием лифтового оборудования и оперативно реагировать на неполадки. В случае внезапной поломки проводится неплановый ремонт», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Минчистоты контролирует, как управляющие компании содержат общее имущество, включая лифты.
Жители Подмосковья могут сообщить о неисправностях лифтового оборудования в ЕДС МО. На выполнение работ отводится от суток до 120 часов.
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Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Минчистоты контролирует, как управляющие компании содержат общее имущество, включая лифты.
Жители Подмосковья могут сообщить о неисправностях лифтового оборудования в ЕДС МО. На выполнение работ отводится от суток до 120 часов.
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Лора Луганская