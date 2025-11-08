Судно с россиянами взяли на буксир у берегов Японии

08 ноября 2025, 07:14

Вице-консул Криворучко: у берегов Японии взяли на буксир судно с россиянами

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Дрейфовавшее у берегов Японии судно NEKSU с россиянами на борту взял на буксир корабль береговой охраны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-консула генконсульства России в Ниигате Алексея Криворучко.