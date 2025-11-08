Достижения.рф

Судно с россиянами взяли на буксир у берегов Японии

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Дрейфовавшее у берегов Японии судно NEKSU с россиянами на борту взял на буксир корабль береговой охраны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-консула генконсульства России в Ниигате Алексея Криворучко.



По его словам, россиянам помогли вчера вечером. Сегодня в полдень (06:00 мск) возле порта Тояма их судно передали гражданскому буксировщику для постановки на ремонт. Японская сторона уточняет, что экипаж здоров и в безопасности.

Ранее сообщалось, что грузовое судно NEKSU под флагом Того, на борту которого находились 15 россиян, дрейфовало в японском заливе Тояма из-за поломки двигателя. Оно направлялось в порт Фусики-Тояма из Владивостока, но утром 7 ноября подало сигнал о неисправности.

Лидия Пономарева

