Судно с россиянами взяли на буксир у берегов Японии
Дрейфовавшее у берегов Японии судно NEKSU с россиянами на борту взял на буксир корабль береговой охраны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-консула генконсульства России в Ниигате Алексея Криворучко.
По его словам, россиянам помогли вчера вечером. Сегодня в полдень (06:00 мск) возле порта Тояма их судно передали гражданскому буксировщику для постановки на ремонт. Японская сторона уточняет, что экипаж здоров и в безопасности.
Ранее сообщалось, что грузовое судно NEKSU под флагом Того, на борту которого находились 15 россиян, дрейфовало в японском заливе Тояма из-за поломки двигателя. Оно направлялось в порт Фусики-Тояма из Владивостока, но утром 7 ноября подало сигнал о неисправности.
