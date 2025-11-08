В Казани соседям удалось выселить шумного соседа и квартиры
Жителя Казани лишили квартиры после многочисленных жалоб соседей на его поведение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Инцидент произошёл в доме на улице Гастелло. По информации надзорного ведомства, жильцы многократно обращались в различные инстанции, жалуясь на постоянный шум, запах газа и опасные действия соседа. Мужчина уже привлекался к административной ответственности за ночные дебоши и употребление запрещённых веществ.
Соседи также сообщали, что он регулярно топил квартиры, разбивал окна и провоцировал конфликты. Несмотря на неоднократные предупреждения от районной администрации, нарушитель продолжал вести себя агрессивно.
По решению суда право собственности на квартиру прекращено, а жильё выставят на торги. Вырученные средства вернут бывшему владельцу.
