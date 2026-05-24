Судно времен Великой Отечественной войны обнаружили на дне Ладожского озера
На дне Ладожского озера дайверы нашли затонувшее судно, которое, вероятно, выполняло боевые задачи во времена Великой Отечественной войны. Кадры с места событий появились в распоряжении Телеграм-канала РЕН ТВ.
О находке сообщил руководитель подводного клуба «Дива» Сергей Куликов. При первичном обследовании выяснилось, что длина судна достигает примерно 21 метра, а ширина — пяти метров. Корабль лежит на правом борту, и, судя по всему, его гибель связана с авианалетом, так как значительная часть конструкций обгорела, а рубка отделилась от основного корпуса.
В течение примерно десяти дней водолазы выполнили свыше 20 погружений и провели частичное обследование корпуса на глубине около 25 метров. Тем не менее проникнуть во внутренние помещения и трюмы пока не получилось. Кроме того, дайверы не нашли бортовые номера либо какие‑либо иные элементы, которые помогли бы точно идентифицировать судно.
Конструкция корабля дает основания предположить, что он мог служить в роли ледокольного буксира. Его построили из дерева с металлической обшивкой, а носовая часть имеет характерные обводы.
