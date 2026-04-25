В Амурской области затонул теплоход во время «зимовки»
В Амурской области произошло крушение теплохода «Павлин», находившегося на зимнем отстое.
Как сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале, инцидент случился в затоне администрации Благовещенского района внутренних водных путей ФБУ «Администрация Амурводпуть». На место происшествия незамедлительно выехал Благовещенский транспортный прокурор Владислав Закаблуковский.
Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания. В настоящее время специалисты устанавливают причины затопления судна.
Ранее теплоход столкнулся с частью конструкции моста Белинского в Санкт-Петербурге.
Читайте также: