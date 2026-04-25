В Амурской области затонул теплоход во время «зимовки»

Теплоход «Павлин» затонул в Благовещенске во время зимнего отстоя
Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

В Амурской области произошло крушение теплохода «Павлин», находившегося на зимнем отстое.



Как сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале, инцидент случился в затоне администрации Благовещенского района внутренних водных путей ФБУ «Администрация Амурводпуть». На место происшествия незамедлительно выехал Благовещенский транспортный прокурор Владислав Закаблуковский.

Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания. В настоящее время специалисты устанавливают причины затопления судна.

Ранее теплоход столкнулся с частью конструкции моста Белинского в Санкт-Петербурге.

Никита Кротов

