Судья чемпионата России по танцам обратилась в суд из-за травли после теракта

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Судья чемпионата России по танцевальному спорту обратилась в суд из-за травли после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, ряд СМИ распространил ложную информацию о том, что детей, участвующих в соревновании, не выпускали из здания в день трагедии. Судья соревнований считает, что средства массовой информации, которые распространили недостоверную информацию, порочат ее честь и достоинство.
Чемпионат России по танцевальному спорту стартовал 20 марта и должен был продлиться до 31 марта. После теракта участники соревнований стали публиковать жалобы, рассказав, что эвакуация началась только спустя время после начала стрельбы, а организаторы уверяли, что происходящее — штатная ситуация, и что соревнования не приостанавливали даже во время «мятежа Пригожина».
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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Чемпионат России по танцевальному спорту стартовал 20 марта и должен был продлиться до 31 марта. После теракта участники соревнований стали публиковать жалобы, рассказав, что эвакуация началась только спустя время после начала стрельбы, а организаторы уверяли, что происходящее — штатная ситуация, и что соревнования не приостанавливали даже во время «мятежа Пригожина».
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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Мария Федоровцева