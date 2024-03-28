Бывший концертный директор «А-Студио» пострадал во время теракта в «Крокусе»

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen
Бывший концертный директор «А-Студио» Александр Старых находился в концертном зале «Крокус Сити Холла», когда туда ворвались террористы. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
По информации «Базы», Александр Старых пришёл на мероприятие с товарищами, их места находились на 9-м ряду в ВИП-ложе. По его словам, сначала он услышал одиночные выстрелы, а чуть позже последовали автоматные очереди.
Директор музыкальной группы отметил, что террористы становились все ближе к ним. Когда стрельба усилилась, Александр увидел бегущих к первому ряду людей и тоже направился в ту сторону. Александр уточнил, что легче всего было добежать до сцены, чтобы попасть за кулисы и покинуть помещение. Он так и сделал, но по пути сильно упал, пока бежал по сцене. Александр вышел через дверь, в которую обычно заносят аппаратуру и декорации.
Друзья Александра тоже успели выбежать, они не видели ни взрывов, ни пожара. После пострадваший обратился в больницу, у него обнаружили ушиб грудной клетки, ушиб колена и отправили на домашнее лечение.
Напомним, что Александр работал с музыкально группой «А-Студио» ещё в 90-ые. Он являлся директором Розы Рымбаевой, работал с Александром Градским, Ириной Понаровской, Александром Ивановым и «А-Студио». В настоящий момент он на пенсии, но иногда занимается организацией концертов, в частности в Майами.
Читайте также:
Домодедово обяжут заплатить до миллиарда рублей за поврежденный Airbus Emirates
Погибшие в «Крокусе» сёстры 25 лет назад смогли выжить при другом теракте
В Узбекистане отец шестерых детей пытался продать двоих в обмен на квартиру
Директор музыкальной группы отметил, что террористы становились все ближе к ним. Когда стрельба усилилась, Александр увидел бегущих к первому ряду людей и тоже направился в ту сторону. Александр уточнил, что легче всего было добежать до сцены, чтобы попасть за кулисы и покинуть помещение. Он так и сделал, но по пути сильно упал, пока бежал по сцене. Александр вышел через дверь, в которую обычно заносят аппаратуру и декорации.
Напомним, что Александр работал с музыкально группой «А-Студио» ещё в 90-ые. Он являлся директором Розы Рымбаевой, работал с Александром Градским, Ириной Понаровской, Александром Ивановым и «А-Студио». В настоящий момент он на пенсии, но иногда занимается организацией концертов, в частности в Майами.
Читайте также:
Домодедово обяжут заплатить до миллиарда рублей за поврежденный Airbus Emirates
Погибшие в «Крокусе» сёстры 25 лет назад смогли выжить при другом теракте
В Узбекистане отец шестерых детей пытался продать двоих в обмен на квартиру
Дана Игумнова