Число жертв теракта в «Крокусе» снова возросло

Фото: пресс-служба Московской области
Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» продолжает расти. Об этом следует из предварительного списка погибших, опубликованного МЧС России.
По состоянию на 20:15, число погибших составило 143 человека.
Ранее Следственный комитет России сообщал, что на данный момент опознаны 84 тела погибших. Среди них – пять детей в возрасте от 9 до 16 лет.
В среду, 27 марта, на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье начали хоронить первых погибших во время теракта. Как сообщил очевидец, на место прибыло несколько ритуальных машин. В числе первых была похоронена женщина с пулевыми ранениями и молодой человек с ожогами. На прощание с погибшими выстроилась очередь, которая на тот момент состояла из порядка 70 человек.
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Ранее Следственный комитет России сообщал, что на данный момент опознаны 84 тела погибших. Среди них – пять детей в возрасте от 9 до 16 лет.
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Анастасия Чинкова