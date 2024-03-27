Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Число жертв теракта в «Крокусе» снова возросло

Число жертв теракта в «Крокусе» снова возросло

МЧС России: число погибших в теракте в «Крокусе» достигло 143 человек
27 марта 2024, 20:33
Фото: пресс-служба Московской области

Фото: пресс-служба Московской области

Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» продолжает расти. Об этом следует из предварительного списка погибших, опубликованного МЧС России.
По состоянию на 20:15, число погибших составило 143 человека.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что на данный момент опознаны 84 тела погибших. Среди них – пять детей в возрасте от 9 до 16 лет.


В среду, 27 марта, на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье начали хоронить первых погибших во время теракта. Как сообщил очевидец, на место прибыло несколько ритуальных машин. В числе первых была похоронена женщина с пулевыми ранениями и молодой человек с ожогами. На прощание с погибшими выстроилась очередь, которая на тот момент состояла из порядка 70 человек.

Читайте также:

Концерт группы «Пикник» в Петербурге начался с минуты молчания

Спасшие людей подростки предложили создать мемориал на месте «Крокуса»

В СК поступило 143 заявления о пропавших в «Крокус Сити Холле»
#мчс
#погибший
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петербуржца, обвиняемого в оправдании терроризма, заключили под стражу на два месяца
27 марта 2024, 21:30

Фото: iStock/Zolnierek

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Николая Конашенка сроком на два месяца за серию скандальных постов о теракте в «Крокусе» и оправдание терроризма. Мужчина отправлен под арест до 25 мая, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Мужчину задержали 25 марта в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, свою вину он не признал, а скандальные публикации удалил из сети.

Теперь ему грозит до семи лет тюремного заключения по 2-й части статьи 205.2 УК РФ за необдуманные высказывания о теракте в Красногорске.

Его супруга Роксана Шатуновская из-за скандала после постов в запрещенной социальной сети объявила об уходе с поста генерального директора «Новой Голландии».

Общественный резонанс по делу Конашенка был огромен. Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал посадить автора «на одну скамейку с террористическими тварями».

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении. Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.


Читайте также:

В отношении Конашенка возбудили уголовное дело из-за высказываний о теракте в «Крокусе»

Число жертв теракта в «Крокусе» снова возросло

Под Липецком прошли обыски у женщины, поддержавшей теракт в «Крокусе»
#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Совративший школьницу 54-летний мужчина осуждён в Алтайском крае
27 марта 2024, 19:55

Фото: iStock/filrom

Суд в Алтайском крае приговорил 54-летнего россиянина к 12,5 годам лишения свободы за совращение 11-летней школьницы в интернете, сообщили в СК РФ.
Жителя Ростовской области признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В 2021 году ростовчанин создал страницу в социальной сети под именем подростка. Там он познакомился с 11-летней школьницей из Алтайского края. В процессе переписки мужчина попросил девочку сделать интимные фото, сообщает следствие. После получения кадров, он потребовал снять видео. Затем стал запугивать школьницу, что в случае отказа отправит имеющиеся у него снимки ее родителям и знакомым. В результате девочка отправила ему видео. Злоумышленник начал требовать у ребенка новые интимные фото и видео. Школьница его заблокировала. Тогда осуждённый разослал все присланные ему материалы одноклассникам девочки. В результате правоохранители вычислили мужчину и доставили в Алтайский край.

Читайте также:

В Подмосковье педофил скончался в полиции спустя 10 минут после задержания

Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка

Педофил из Анапы, пристававший к девочкам в летнем лагере, получил 7 лет тюрьмы
#следственный комитет
#алтай
#педофилия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Очень много выпила»: россиянка попыталась оправдаться за слова о теракте
Женщина, оправдывавшая теракт в «Крокусе», заявила, что была пьяна в тот день
27 марта 2024, 19:47

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Полиция в Липецке провела обыск у местной жительницы после её слов на стриме о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что сотрудники полиции изъяли предметы, которые имеют доказательственное значение.

Женщина признала свою вину и извинилась за сказанное. Она подчеркнула, что слишком много выпила в тот день. Если бы она была трезвой, то никогда бы не позволила себе таких высказываний, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что жительница Липецка опубликовала в интернете видеоролик, на котором утверждает, что теракт унёс слишком мало жизней. Она призывала совершать насильственные действия и оправдывала их.

Читайте также:

Под Липецком прошли обыски у женщины, поддержавшей теракт в «Крокусе»

«Был спокойным и совестливым»: Тетя террориста Шамсиддина не думала, что он станет таким

«В Башкирии траура нет»: блогеру грозит статья об оправдании терроризма после теракта
#крокус сити холл
#погибший
#полиция
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трёх братьев террориста Шамсиддина забрали на допросы
Тётя террориста Шамсиддина рассказала, что трёх его братьев забрали на допросы
27 марта 2024, 18:20

Фото: iStock/kostsov

Трех братьев террориста Фаридуна Шамсиддина, который совершил теракт в «Крокус сити холле» забрали на допросы. Об этом рассказала его тётя Гулбиби Заргарова. Её солова передаёт РИА Новости.
«Почему он так поступил, что с ним случилось, не знаю. Я сейчас здесь с детьми его братьев, их всех забрали. Не знаю, что делать, как дальше жить», - сказала женщина.

Она уточнила, что Шамсиддин поехал в Россию на заработки. Он планировал купить землю и построить дом, чтобы переехать от братьев.

Ранее Заргарова поделилась, что вся семья до последнего не верила в случившееся. По ее словам, Шамсиддин «всегда был спокойным, совестливым». Она также добавила, что у преступника не было друзей и он редко выходил из дома.

Читайте также:

Террористы, напавшие на «Крокус», не смогли найти адвокатов

После теракта в «Крокусе» удалось опознать 84 тела погибших, среди них пятеро детей

В Подмосковье начали хоронить первых жертв теракта в «Крокусе»
#семья
#дом
#женщина
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В СК поступило 143 заявления о пропавших в «Крокус Сити Холле»
27 марта 2024, 17:46

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Следственный Комитет РФ поступают заявления от россиян с просьбой розыскать их пропавших без вести родственников, ставших жертвами трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
К вечеру вторника 26 марта сотрудники МЧС РФ и губернатор Московской области Андрей Воробьев констатировали, что все завалы концертного зала в Красногорске разобраны, под ними не осталось тел погибших людей.

При этом граждане обращаются за помощью в СК РФ по причине, что их родных нет в списках пострадавших и погибших, но и на связь они до сих пор не выходят. Подобных историй — десятки.
Родственники пропавших без вести людей не теряют надежды найти своих близких. В Следственный Комитет России было направлено 143 заявки.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании. Количество убитых по официальным данным составляет 139 человек, количество пострадавших — 360.

В среду 27 марта на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье начались похороны первых жертв теракта.

Читайте также:

В Подмосковье начали хоронить первых жертв теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокусе» удалось опознать 84 тела погибших, среди них пятеро детей

При теракте в «Крокусе» погибла член паралимпийской сборной России Елена Попова
#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
После теракта в «Крокусе» удалось опознать 84 тела погибших, среди них пятеро детей
СК: опознано 84 тела погибших в «Крокусе», среди них пятеро детей
27 марта 2024, 17:44

Фото: iStock/inga

На сегодняшний день удалось опознать 84 тела погибших при теракте в «Крокус сити холле», среди них оказалось пятеро детей. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

Также в СК сообщили, что 143 человека обратились с заявлениями о пропаже их родных или близких в результате теракта.

По последним данным, всего при теракте погибло 140 людей.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

Читайте также:

В Подмосковье начали хоронить первых жертв теракта в «Крокусе»

При теракте в «Крокусе» погибла член паралимпийской сборной России Елена Попова

Спасатели еще находят тела при разборе завалов в «Крокусе» и зовут на опознание
#ск
#тела
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Домодедово водовоз вспорол брюхо самому большому в мире пассажирскому самолету
27 марта 2024, 17:30

Фото: iStock/toxawww

Рейс «Москва - Дубай» должен был осуществляться на самом большом пассажирском самолете в мире — «Аэрбас А-380». Но случилось непредвиденное, сообщает 112.
К самолету подъехал водовоз, требовалось заправить борт питьевой водой, но водитель спецмашины перепутал педали и вместо того, чтобы плавно припарковаться у нужного отверстия, как консервным ножом прошел по фюзеляжу.

Сейчас рейс задержан на неопределенный срок. Водителя водовоза увезли в больницу в шоковом состоянии. Мужчина так основательно стрессанул, что словил «паническую атаку».

На месте работают службы аэропорта Домодедово, они оценивают ущерб, причиненный корпусу самолета.



Читайте также:

В Калуге запустили серийное производство кроссоверов Citroen C5 Aircross

Дрон ВСУ атаковал Управление МВД в Белгороде, есть раненые

Под Липецком прошли обыски у женщины, поддержавшей теракт в «Крокусе»
#самолет
#аэропорт домодедово
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дрон ВСУ атаковал Управление МВД в Белгороде, есть раненые
Гладков: Дрон ВСУ атаковал административное здание в Белгороде, ранена женщина
27 марта 2024, 17:24

Фото: iStock/FelixRenaud

Украинский беспилотник атаковал административное здание в Белгороде, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Пострадавшая госпитализирована, уточнил губернатор.

Он также уточнил, что из-за взрыва атакованном в здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, также посечен фасад.

По данным Mash, украинский беспилотник атаковал здание Управления МВД на проспекте Славы. Там прогремел мощный взрыв. Издание утверждает, что пострадали четыре человека.

Читайте также:

МЧС: В Белгороде и Белгородском районе звучит сигнал ракетной опасности

В Белгороде после атаки ВСУ повреждены два многоэтажных дома и «Белгород Арена»

Мэр Демидов: в Белгороде при утреннем обстреле пострадал один человек
#губернатор
#мвд
#беспилотник
#взрыв
#бпла
#женщины
#здание
#telegram
#сво
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При теракте в «Крокусе» погибла член паралимпийской сборной России Елена Попова
27 марта 2024, 16:53

Фото: iStock/trofimich

22 марта при теракте в «Крокус сити холле» погибла член сборной России по настольному теннису лиц с ПОДА Екатерина Попова. Ей было 39 лет. Такое сообщение появилось на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
«Нашу паралимпийскую семью постигло большое горе. Во время страшного теракта в "Крокус Сити Холле" погибла Екатерина Попова — член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с ПОДА, прекрасная спортсменка и замечательный человек. Ее уход — большая утрата для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису», — говорится в сообщении ПКР.

Попова была мастером спорта, двукратной чемпионкой России. Она также принимала участие в чемпионате Европы и других международных соревнованиях в составе российской сборной.

23 марта сообщалось, что девушку-колясочницу не могут найти её родные после теракта в «Крокусе». На концерт группы «Пикник» Екатерина Попова пришла вместе со своей мамой. Для инвалидов-колясочников места располагались прямо возле сцены, поэтому мать девушки сначала помогла ей занять место, после чего пошла на свое, которое находилось на втором этаже. Мать Екатерины смогла спастись, но при этом помочь своей дочери покинуть концертный зал у неё не было возможности. До сегодняшнего дня Екатерина числилась пропавшей без вести.

Читайте также:

Стало известно, сколько людей пропали без вести после теракта в «Крокусе»

Стало известно, что усугубило трагедию в «Крокусе»

Мурашко: к выписке из больниц готовятся 23 пострадавших в «Крокусе»
#концерт
#мать
#страны
#человек
#уход
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф