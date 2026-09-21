Судья напомнил об ответственности за оставление места ДТП

21 сентября 2026, 18:29

Судья Ибрагимов: оставление места ДТП влечет административную ответственность

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Водителям, которые покидают место ДТП, может грозить лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства юстиции Татарстана.