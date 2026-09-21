Судья напомнил об ответственности за оставление места ДТП
Водителям, которые покидают место ДТП, может грозить лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства юстиции Татарстана.
Мировой судья судебного участка № 4 по Ново-Савиновскому району Казани Марат Ибрагимов отметил, что незначительный ущерб или отсутствие у водителя информации о столкновении не освобождают его от ответственности. Информацию приводит «Татар-информ».
По словам судьи, автомобиль считается источником повышенной опасности, поэтому водитель обязан проявлять особую внимательность и не допускать угрозы жизни, здоровью и имуществу других участников дорожного движения. Ибрагимов также обратил внимание на случаи, когда автомобилисты покидали место аварии, ссылаясь на рекомендации сотрудников скорой помощи. Такие обстоятельства, согласно судебной практике, не являются основанием для освобождения от ответственности.
После ДТП водитель обязан дождаться сотрудников Госавтоинспекции. Также можно самостоятельно сообщить о произошедшем в установленном порядке.
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