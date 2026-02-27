«Сугробы начнут таять»: Жителям Петербурга рассказали о погоде в начале весны

27 февраля 2026, 15:39

Метеоролог Куткевич: Сильных снегопадов в Петербурге больше не ожидается

Фото: iStock/javarman3

Осадки в виде мокрого снега и дождя будут идти в Петербурге еще три-четыре дня, однако обильных снегопадов больше не ожидается. Об этом рассказал метеоролог Юрий Куткевич.





Напомним, в городе за последние сутки выпало 15 сантиметров снега. По словам эксперта, в среднем в Петербурге за зиму бывает один-два таких сильных снегопада.





«Просто в этом году мы отвыкли от подобных условий. У нас почти два месяца стояла антициклональная морозная погода, когда осадков практически не было. Сейчас же с запада пришел атлантический циклон и принес нам теплую погоду и влагу, поэтому мы и увидели обильный мокрый снег», — сказал Куткевич «Петербургскому дневнику».