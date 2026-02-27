В Кузбассе в первый день весны ожидаются морозы до -39 °С

27 февраля 2026, 14:49

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Кемеровской области начало весны ожидается холодным. Об этом рассказали синоптики «Западно-Сибирского УГМС».





По их прогнозу, 28 февраля в регионе ожидается порядка -30…-35 °С, а местами температура опустится до -40 °С. Днем будет теплее — около -18…-23 °С и небольшой снег, пишет «Сiбдепо».





«1 марта ночью температура воздуха понизится до -29…-34 °С, местами - до -39 °С. Днем — ожидается -17…-22 °С. Местами выпадет небольшой снег. Второй день весны тоже будет морозным. 2 марта в ночное время по Кузбассу будет -27…-32 °С, а местами до -38 °С. Днем потеплеет до -14…-19 °С», — говорится в материале.

«1 марта станет первым относительно весенним днем: облачно, преимущественно без осадков, температура днем поднимется +2…+4 °С. Однако уже 2 марта вновь пройдут небольшие осадки, температура будет колебаться около -2…+3 °С. 3 марта ожидается небольшой снег, ночью -5…0 °С, днем — около -3…+2 °С», — уточнил эксперт.