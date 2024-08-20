Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский пытается повторить тактику гитлеровского маневра, предпринятого во время Второй мировой войны. По мнению Шеремета, украинские войска, стремящиеся к захвату Курской области, ожидает судьба немецких фашистов, потерпевших поражение в битве на Курской дуге в 1943 году.
Шеремет отметил, что Зеленский, по его мнению, пытается создать «буферную зону» в Курской области, что, как считает депутат, является аналогом неудачной стратегии немецких захватчиков. Он предсказывает, что для ВСУ курское направление станет «последней огненной обителью», из которой они не смогут выйти.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что украинские войска начали наступление в Курской области 6 августа, но их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев предпринял провокацию и что российские войска дадут достойный ответ.
Кроме того в военном ведомстве сообщили, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, поставленные перед Россией, будут достигнуты.
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Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что украинские войска начали наступление в Курской области 6 августа, но их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев предпринял провокацию и что российские войска дадут достойный ответ.
Кроме того в военном ведомстве сообщили, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, поставленные перед Россией, будут достигнуты.
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Елена Перлова