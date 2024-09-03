Замкомандующего ЛенВО Муминджанов арестован на два месяца по делу о взятке

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt
По делу о получении взятки арестован на два месяца замкомандующего ЛенВО Валерий Муминджанов, сообщает Readovka. Уточняется, что фигурант свою вину не признал и сейчас является подозреваемым. По информации следователей, военный получил взятку в 20 миллионов рублей, оказывая содействие одной организации, чтобы та получила контракт в полтора миллиарда на поставку обмундирования в российские войска.
Как уточняли в Следкоме, сейчас проверяют, законно ли приобретена собственность, принадлежащая Муминджанову и его семье. Речь идет о недвижимости в Воронеже и Москве.
Ранее сообщалось, как пятилетний житель Подмосковья помог пожарным потушить возгорание.
Читайте также:
«Жить осталось шесть часов»: Как 17-летняя девочка сгорела от страшной болезни и халатности врачей
В Москве на трех сотрудников подразделений миграции подозревают в мошенничестве
В Москве задержали троих школьников за обсуждение взрыва школы в чате
Никита Кротов