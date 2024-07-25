На директора компании «ВСК» возбудили дело о злоупотреблении полномочиями

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Возбуждено уголовное дело против генерального директора страховой компании «ВСК» Андрея Белкова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, сообщили в Лента.ру
«По информации источника, уголовное дело против Андрея Белкова связано с подозрениями в злоупотреблении полномочиями при реализации гособоронзаказа. Расследованием занимается МВД России», — сообщили в Лента.ру.
В ближайшее время следователь планирует обратиться в суд с ходатайством о применении меры пресечения в отношении Андрея Белкова.
Ранее, 24 июля, сообщалось о задержании Андрея Белкова по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, Андрей Белков мог быть причастен к закупке медицинского оборудования — томографа — по завышенной цене. Сумма контракта составила 121 миллион рублей.
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