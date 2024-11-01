Сумма исков Минобороны к ВСК в 2024 году приближается к 14 миллиардам рублей

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Общая сумма судебных исков министерства обороны РФ к Военно-строительной компании (ВСК) за десять месяцев текущего года превысила 13,8 миллиарда рублей. Это в 34 раза больше, чем было предъявлено к взысканию за весь 2023 год.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от оборонного ведомства. Только за август Минобороны подало 73 иска на общую сумму 1,863 миллиарда рублей. В сентябре этих исков было меньше — «всего» 34, однако их сумма была более значительной и составила 2,9 миллиарда рублей. За октябрь в суд было направлено пять исков на 22,1 миллиона рублей.
Ранее в 2024 году были поданы иски на сумму 9,03 миллиона рублей. Военные требуют взыскать с ВСК неустойки за нарушения пунктов либо за невыполнение государственных контрактов, удержать с подрядчика средства, полученные в результате необоснованного завышения стоимости работ либо различные задолженности.
Таким образом, за 10 месяцев нынешнего года Минобороны подало к ВСК исков на сумму 13,8 миллиарда рублей. За весь 2023 год сумма, обозначенная в исковых заявлениях, составляла 441,3 миллиона рублей, а это в 34 раза меньше.
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Ранее в 2024 году были поданы иски на сумму 9,03 миллиона рублей. Военные требуют взыскать с ВСК неустойки за нарушения пунктов либо за невыполнение государственных контрактов, удержать с подрядчика средства, полученные в результате необоснованного завышения стоимости работ либо различные задолженности.
Таким образом, за 10 месяцев нынешнего года Минобороны подало к ВСК исков на сумму 13,8 миллиарда рублей. За весь 2023 год сумма, обозначенная в исковых заявлениях, составляла 441,3 миллиона рублей, а это в 34 раза меньше.
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Александр Бойцов