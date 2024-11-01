Сумма исков российских телеканалов к Google превышает всё мировое богатство

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Штраф в размере двух ундециллионов (единица с 36 нулями) рублей, который был назначен российским судом компании Google за отказ разблокировать YouTube-каналы нескольких телеканалов, превышает всё совокупное мировое богатство. Об этом сообщает газета The Washington Post.
По данным Boston Consulting Group, совокупное мировое богатство по итогам 2023 года составило 477 триллионов долларов. А объём мирового ВВП в прошлом году равняется 105 триллионам долларов. Выписанный Google штраф в разы превышает эти показатели.
Согласно оценки американской газеты, в скором времени сумма штрафа может достичь гугола (единица со 100 нулями), в честь которой и назван сам поисковик.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данный штраф, отметил, что сумма исполнена символизма.
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Согласно оценки американской газеты, в скором времени сумма штрафа может достичь гугола (единица со 100 нулями), в честь которой и назван сам поисковик.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данный штраф, отметил, что сумма исполнена символизма.
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Анастасия Чинкова