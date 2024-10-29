Google должен российским телеканалам 2 ундециллионов рублей

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Иск, поданный 17 российскими телеканалами против компании Google, достиг колоссальной суммы в два ундециллиона рублей из-за блокировки их YouTube-аккаунтов, передает РБК со ссылкой на источник.
«Общая сумма требований телеканалов к Google составила два ундециллиона рублей», — сообщил источник изданию.На судебном заседании, состоявшемся 28 октября, судья отметил, что дело включает «много-много нулей». Ундециллион — это число с 36 нулями.
Суд назначил штраф для Google, так как компания не выполнила требование восстановить доступ к каналам российских СМИ на YouTube. Согласно постановлению, Google обязана платить штраф в размере 100 тысяч рублей ежедневно, начиная через девять месяцев после вступления решения суда в силу.
Ранее сообщалось, что мессенджер Discord заблокировали в России. Причиной блокировки стало нарушение требований российского законодательства, выполнение которых важно для предотвращения использования площадки в террористических и экстремистских целях, а также для вербовки россиян, продажи наркотических веществ.
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Елена Перлова