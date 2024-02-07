Во дворах Подмосковья установили знаки, запрещающие парковку возле контейнерных площадок

Фото: ГУСТ МО
Муниципалитеты совместно с ГУСТ МО разработали проекты организации дорожного движения для недопущения парковки возле КП. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В случаях, если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков, то его могут эвакуировать на штраф стоянку. Чтобы пресечь подобные инциденты, разработаны проекты организации дорожного движения, согласованные с ГИБДД и утвержденные специальной комиссией.
Стоит отметить, что на сегодняшний день проект разработан для 40 городских округов, список которых можно найти на официальном сайте ГУСТ МО.
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«Проект включает в себя установку около контейнерных площадок и в прилегающих зонах дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», которые означают, что в случае неправильной парковки, автомобиль могут эвакуировать. Сейчас в Подмосковье 40 городских округов и 501 локация, где действуют такие знаки, рейды проводят 120 инспекторов ГУСТ МО, аналогичную работу по дорогам делают инспекторы УРАТК», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева