В Пушкинском закончили строить одну из четырёх дорог к участкам многодетных
В городском округе Пушкинский продолжают обустройство подъездных путей к земельным участкам многодетных семей. Замглавы округа Максим Прибытков вместе с коллегами проверил ход работ в селе Тарасовка на улице Дружной, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Это первая дорога к участкам многодетных, которую мы завершили в этом году. Сегодня мы приехали лично поговорить с жителями, с людьми, которые просили обустроить им дорогу, и получить оценку нашей работы. Приятно получить пятёрку по пятибалльной шкале. Жители отметили, что дорожное покрытие их устраивает, они долго этого ждали и сегодня могут с комфортом передвигаться и на велосипеде, и на самокате, и в ненастную погоду», – отметил Прибытков.Работы по обустройству дороги включали подготовку основания, укладку асфальтобетонного покрытия и отсыпку обочин. Сейчас они завершены. Протяжённость дороги – почти 0,7 км. Всего в этом году в муниципалитете обустроят четыре пути к участкам многодетных семей.