Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву

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Британский премьер Риши Сунак и украинский президент Владимир Зеленский представили различные характеристики содержания заключенного между Киевом и Лондоном договора по безопасности, сообщает «Украинская правда».
Он лишь однажды отметил, что документ «расширяет гарантии безопасности Британии для Украины до беспрецедентных», а в ответ на уточняющий вопрос журналистов также использовал фразу «заверения в безопасности».
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