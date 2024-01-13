Замгенсека НАТО Джоанэ: Конфликт на Украине может не завершиться и в 2025 году

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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал готовиться к тому, что конфликт Украины и России будет длиться ещё долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году. Об этом пишет РБК.
«Мой призыв — готовиться к долгой войне, она будет продолжаться. Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом/ Мы ожидаем затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территорий», — заявил Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24.По его словам, на протяжении 2023 года западные страны были чрезмерно оптимистичными по поводу украинского контрнаступления, однако сейчас не стоит вдаваться в крайности и, напротив, быть чересчур пессимистичными.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным. Также, при вторжении какого-либо государства на украинскую территорию, Киев в кратчайшие сроки получит современное вооружение для немедленного отражения агрессии на любых направлениях.
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